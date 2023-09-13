Шоколадные оттенки и мраморный дизайн: топ-10 идей маникюра, которые нужно успеть повторить этой осенью (фото)
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В нейл-моде как геометрические рисунки, так и яркий дизайн с золотом
Осенью нейл-тренды традиционно характеризуются коричневой палитрой и более сдержанными, чем летом, дизайнами. Если выбрать актуальный нейл-арт, ваш маникюр станет акцентом осеннего образа.
"Телеграф" публикует стильные идеи маникюра, который стоит повторить этой осенью. Такой дизайн украсит как короткие, так и длинные ногти.
В осеннее время в топе нейл-трендов оказываются оттенки коричневого. Модницы покрывают ногти карамельным, шоколадным, бежевым, молочным, кирпичным, кофейным, но также популярны зеленый и черный. Вы можете нанести один лак на все ногти или скомбинировать цвета.
Мраморный дизайн в коричневых оттенках – отменный выбор, если ищите идеи маникюра на осень. Анималистический принт – беспроигрышный вариант, которые остается в моде в любое время года. Не обойтись этой осенью и без французского маникюра. На пике тенденций френч, но с яркими кончиками – покрытыми одним тоном или несколькими лаками.
Не менее эффектным ваш нейл-арт сделают геометрические рисунки, к примеру, шахматная доска, дизайн а-ля Инь-ян, абстракция, волнистые линии и звезды. Декор с помощью фольги или мерцающего топа добавит нарядности.
Идеи маникюра на осень 2023
Ранее "Телеграф" рассказывал, как освежить французский маникюр. Есть много красивых идей, если от обычного френча вы устали.