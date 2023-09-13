Укутываемся в трикотаж с головы до пят: четыре тренда, без которых этой осенью не обойтись (фото)

Стильный свитер или кардиган сделают ваш аутфит идеальным в любую погоду

В топе осенних тенденций традиционно оказывается трикотаж. С помощью уютных и теплых вещей вам удастся создать стильные образы, какой бы ни была погода за окном.

В осеннем сезоне стоит обратить внимание на четыре трикотажных тренда. Об этом рассказывает стилист Mari Polonska в Instagram.

Так, свитера, джемперы, кардиганы – базовые вещи осеннего гардероба. В теплую погоду могут служить верхним слоем стильного аутфита.

Главные тренды на трикотажные вещи осенью 2023, по мнению стилиста:

Натуральность. Изделия из шерсти, альпаки и кашемира долго прослужат, согреют вас в холод и сохранят качественный вид.

Изделия из шерсти, альпаки и кашемира долго прослужат, согреют вас в холод и сохранят качественный вид. Стиль old money. Популярная эстетика в этом сезоне. Незаменимыми станут укороченные кардиганы с золотыми пуговицами в темно-синем, коричневом или бежевом цветах.

Популярная эстетика в этом сезоне. Незаменимыми станут укороченные кардиганы с золотыми пуговицами в темно-синем, коричневом или бежевом цветах. Геометрия и поло. Вечно актуальные принты полоска, клетка, а также воротничок поло помогут собрать красивые наряды в стиле preppy.

Вечно актуальные принты полоска, клетка, а также воротничок поло помогут собрать красивые наряды в стиле preppy. Тепло. Не забываем о теплых уютных изделиях. Стилист советует выбирать вещи из натуральных материалов и со свободной посадкой.

Тренды осени 2023: трикотаж

Эстетика old money остается актуальной

Выбирайте натуральный состав

Клетка и полоска не выходят из трендов

И тепло, и ярко

Отличный вариант вещи из трикотажа на осень – джемпер оверсайз. Ранее "Телеграф" рассказывал, как стилизовать эту вещь со вкусом.