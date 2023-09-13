Укутываемся в трикотаж с головы до пят: четыре тренда, без которых этой осенью не обойтись (фото)
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Стильный свитер или кардиган сделают ваш аутфит идеальным в любую погоду
В топе осенних тенденций традиционно оказывается трикотаж. С помощью уютных и теплых вещей вам удастся создать стильные образы, какой бы ни была погода за окном.
В осеннем сезоне стоит обратить внимание на четыре трикотажных тренда. Об этом рассказывает стилист Mari Polonska в Instagram.
Так, свитера, джемперы, кардиганы – базовые вещи осеннего гардероба. В теплую погоду могут служить верхним слоем стильного аутфита.
Главные тренды на трикотажные вещи осенью 2023, по мнению стилиста:
- Натуральность. Изделия из шерсти, альпаки и кашемира долго прослужат, согреют вас в холод и сохранят качественный вид.
- Стиль old money. Популярная эстетика в этом сезоне. Незаменимыми станут укороченные кардиганы с золотыми пуговицами в темно-синем, коричневом или бежевом цветах.
- Геометрия и поло. Вечно актуальные принты полоска, клетка, а также воротничок поло помогут собрать красивые наряды в стиле preppy.
- Тепло. Не забываем о теплых уютных изделиях. Стилист советует выбирать вещи из натуральных материалов и со свободной посадкой.
Тренды осени 2023: трикотаж
Отличный вариант вещи из трикотажа на осень – джемпер оверсайз. Ранее "Телеграф" рассказывал, как стилизовать эту вещь со вкусом.