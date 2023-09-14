Создаем элегантный образ: идеи осенних формул на каждый день (фото)

Современная элегантность изысканна и сдержанна

Чтобы выглядеть элегантно, необязательно покупать трендовые вещи за большие средства. Секрет хорошего вкуса заключается в способности удачно сочетать одежду и понимании того, как определенные приемы могут улучшить вашу внешность. К счастью, это искусство можно выучить всего за несколько минут, глядя на стильные образы стилистов или знаменитостей.

Современная мода не лишена элегантности, подчеркивает персональный стилист Яна Платонова. Она изысканна и сдержанна, она существует и развивается в контексте актуальных тенденций, но вместе с тем не находится под их влиянием.

Эксперт собрала для представительниц прекрасного пола подборку модных образов на осень 2023, чтобы показать, какой есть новая элегантность ее глазами. Смотрим и вдохновляемся формулами с платьями, юбками и брюками!

Как создавать элегантные образы: идеи на каждый день

Раньше мы писали, что в моде сейчас макси-юбка – под нее можно одеть плотные чулки или просто леггинсы. Также рассказывали о шести стильных фасонах тренча. Надежный и удобный он не только пригодится в случае дождливой погоды, но и придаст вашему стилю элегантные нотки.