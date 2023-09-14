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Создаем элегантный образ: идеи осенних формул на каждый день (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Новая элегантность в современной моде
Новая элегантность в современной моде. Фото Freepik

Современная элегантность изысканна и сдержанна

Чтобы выглядеть элегантно, необязательно покупать трендовые вещи за большие средства. Секрет хорошего вкуса заключается в способности удачно сочетать одежду и понимании того, как определенные приемы могут улучшить вашу внешность. К счастью, это искусство можно выучить всего за несколько минут, глядя на стильные образы стилистов или знаменитостей.

Современная мода не лишена элегантности, подчеркивает персональный стилист Яна Платонова. Она изысканна и сдержанна, она существует и развивается в контексте актуальных тенденций, но вместе с тем не находится под их влиянием.

Эксперт собрала для представительниц прекрасного пола подборку модных образов на осень 2023, чтобы показать, какой есть новая элегантность ее глазами. Смотрим и вдохновляемся формулами с платьями, юбками и брюками!

Как создавать элегантные образы: идеи на каждый день

элегантная одежда
элегантная одежда
элегантная одежда
элегантный образ
элегантный образ
элегантный образ
элегантный стиль для девушек
элегантный стиль для девушек
элегантный стиль для женщин

Раньше мы писали, что в моде сейчас макси-юбка – под нее можно одеть плотные чулки или просто леггинсы. Также рассказывали о шести стильных фасонах тренча. Надежный и удобный он не только пригодится в случае дождливой погоды, но и придаст вашему стилю элегантные нотки.

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#Мода #Стиль #Элегантность