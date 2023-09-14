Эти вещи будут везде: топ-3 самых горячих трендов верхней одежды на осень 2023 (фото)

Модные вещи, в которых будет и тепло, и стильно

Ранняя осень – это лучший период для экспериментов, ведь погода еще позволяет покрасоваться в более легких вещах, а не сразу закутываться в пуховики. Однако вечера уже становятся все холоднее, а это значит, что нужно постепенно доставать верхнюю одежду из дальних полок шкафа.

Стилист Мирослава Грицак в своем модном блоге в Инстаграм поделилась небольшой подборкой стильной верхней одежды, котора идеально подойдет для ранней осени, когда еще не очень холодно, но уже и не совсем тепло. Вашему вниманию — топ-3 самых стильных осенних трендов, которые 100% будут носить многие модницы.

Тренды верхней одежды на осень 2023

Укороченные бомберы. Это может быть как легкий летний бомбер без подкладки, кожаный или из денима, так и с утеплением или мехом.

Короткий твидовый жакет также набирает популярность.

Плащ в любой длине. Выбрать можно обрезанную тренч-куртку, плащ до колена в стиле нулевых, или меди/макси классического или кроя оверсайз, все будет актуальным!

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая пара обуви сделает ваш осенний образ идеальным. В этом сезоне у модниц огромный выбор сапог, туфлей и ботинок.