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Мрамор, градиент и не только: самые стильные дизайны маникюра на осень 2023 года (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Тренды маникюра 2023 на осень - фото Новость обновлена 15 сентября 2023, 11:57
Тренды маникюра 2023 на осень - фото. Фото grace-shop

В тренде темные и насыщенные оттенки, а также классический френч

Осень — это время, когда маникюр по-настоящему вступает в свои права. После летнего сезона, когда хочется легкости, многие, наоборот, начинают отдавать предпочтение более темным цветам и "тяжелым" дизайнам.

Однако все это дело вкуса каждой модницы. Вы можете делать тот маникюр, который вы хотите, но о трендах осени 2023 года мы просто обязаны вас проинформировать. Вашему вниманию — топ-6 модных тенденций, на которые стоит обратить свое внимание этой осенью.

Тренды маникюра 2023

  • Градиентный маникюр. Он создается плавным переходом от одного цвета к другому на ногтях.
  • Маникюр с геометрическими узорами. Включает в себя различные геометрические фигуры, такие как треугольники, квадраты и ромбы.
  • Маникюр с мраморным эффектом. Он создается с помощью специальных красок, которые имитируют мраморную текстуру.
  • Маникюр с блестками. Добавление блесток в лак для ногтей создает яркий и заметный эффект.
  • Классический французский маникюр, а также френч в необычном исполнении. Например, можно использовать яркие цвета вместо традиционного белого.
  • Однотонное покрытие — самый простой и практичный вариант, который можно сочетать с любой формой ногтевой пластины. В тренде темные цвета, включая черный.
однотонный маникюр на осень
геометрический маникюр
блестящий маникюр
маникюр с волнами
маникюр с геометрией
бордовый маникюр
градиентный маникюр
блестящий мраморный маникюр
темный мраморный маникюр
классический френч
темный осенний маникюр
зеленый маникюр
черный френч
серый маникюр
красный френч
мраморный маникюр
разноцветный френч
маниикюр с блестками
маникюр с градиентом

Ранее "Телеграф" рассказывал, как освежить французский маникюр. Есть много красивых идей, если от обычного френча вы устали.

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#Мода #Маникюр