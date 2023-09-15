Мрамор, градиент и не только: самые стильные дизайны маникюра на осень 2023 года (фото)

В тренде темные и насыщенные оттенки, а также классический френч

Осень — это время, когда маникюр по-настоящему вступает в свои права. После летнего сезона, когда хочется легкости, многие, наоборот, начинают отдавать предпочтение более темным цветам и "тяжелым" дизайнам.

Однако все это дело вкуса каждой модницы. Вы можете делать тот маникюр, который вы хотите, но о трендах осени 2023 года мы просто обязаны вас проинформировать. Вашему вниманию — топ-6 модных тенденций, на которые стоит обратить свое внимание этой осенью.

Тренды маникюра 2023

Градиентный маникюр. Он создается плавным переходом от одного цвета к другому на ногтях.

Маникюр с геометрическими узорами. Включает в себя различные геометрические фигуры, такие как треугольники, квадраты и ромбы.

Включает в себя различные геометрические фигуры, такие как треугольники, квадраты и ромбы. Маникюр с мраморным эффектом. Он создается с помощью специальных красок, которые имитируют мраморную текстуру.

Он создается с помощью специальных красок, которые имитируют мраморную текстуру. Маникюр с блестками. Добавление блесток в лак для ногтей создает яркий и заметный эффект.

Классический французский маникюр, а также френч в необычном исполнении. Например, можно использовать яркие цвета вместо традиционного белого.

а также Например, можно использовать яркие цвета вместо традиционного белого. Однотонное покрытие — самый простой и практичный вариант, который можно сочетать с любой формой ногтевой пластины. В тренде темные цвета, включая черный.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как освежить французский маникюр. Есть много красивых идей, если от обычного френча вы устали.