Неделя моды в Нью-Йорке: эти шесть трендов "street style" носили все (фото)
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Этой осенью популярны деним, яркий красный и много серебра
В течение New York Fashion Week самые стильные тенденции в моде представляют как на показах на подиумах, так и на вечеринках и просто на улице. Если и есть наилучший период одеть именно то, что пожелает ваше сердце, то это Неделя моды в Нью-Йорке.
Как пишет портал The everygirl, этой осенью нет ничего слишком смелого или слишком экстравагантного. Вашему вниманию предлагаются шесть лучших образов уличного стиля, замеченных на гостях шоу.
- Деним на дениме
Очевидно, что деним является основой моды. Поэтому новым и свежим делает его то, как его носить. Этой осенью на Неделе моды в Нью-Йорке это означало носить его с ног до головы — будь-то джинсы и рубашка в настоящем американском стиле или джинсовые платья с джинсовыми ботинками.
- Яркий красный
Больше приближающийся к оранжевому оттенку, чем типичный алый, этот цвет захватил NYFW штурмом. Это самый желанный и самый смелый цвет осеннего сезона. Образы в уличном стиле были ним переполнены — от полноценных монохромных красных до более утонченных акцентов с обувью и аксессуарами.
- Украшенные балетки
В этом году в уличном стиле гораздо чаще встречались балетки. Но так, чтобы не пожертвовать привлекательностью.
- Монохромный кремовый
Монохром не есть чем-то новым, но было приятно видеть, что он так часто повторяется в уличных образах этого сезона. В частности, в оттенках грязно-белого и кремового цвета монохромный образ стал интересен благодаря добавлению металлических аксессуаров, многослойности и текстуре. Как вишенка на торте — солнцезащитные очки в тон, чтобы объединить все вместе.
- Платья с заниженной талией
В этом сезоне мода сильно склоняется к романтике и платья с заниженной талией являются еще одной позицией. Уличный стиль показал, что вам точно не стоит сбрасывать со счетов платья с заниженной талией, как минимум, пока вы их не примеряете.
- Все серебряное везде
В течение недели в Нью-Йорке была совершенно очевидна одна вещь — модники безгранично влюблены в серебро. От ярких вещей, таких как серебристые сапоги, юбки и сумки, до мелких деталей, таких как серебряные кольца и пряжки для ремней. Хотя серебро обычно ассоциируется с праздниками и новогодними платьями, 2023 год сделал его удобным и универсальным. Даже небольшая замена, — например, выбор серебристых балеток, а не черных, — уже сделает крутое заявление.
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