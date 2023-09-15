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Неделя моды в Нью-Йорке: эти шесть трендов "street style" носили все (фото)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
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Автор
Мода не стоит на месте Новость обновлена 15 сентября 2023, 18:37
Мода не стоит на месте. Фото Freepik

Этой осенью популярны деним, яркий красный и много серебра

В течение New York Fashion Week самые стильные тенденции в моде представляют как на показах на подиумах, так и на вечеринках и просто на улице. Если и есть наилучший период одеть именно то, что пожелает ваше сердце, то это Неделя моды в Нью-Йорке.

Как пишет портал The everygirl, этой осенью нет ничего слишком смелого или слишком экстравагантного. Вашему вниманию предлагаются шесть лучших образов уличного стиля, замеченных на гостях шоу.

  • Деним на дениме

Очевидно, что деним является основой моды. Поэтому новым и свежим делает его то, как его носить. Этой осенью на Неделе моды в Нью-Йорке это означало носить его с ног до головы — будь-то джинсы и рубашка в настоящем американском стиле или джинсовые платья с джинсовыми ботинками.

деним
Фото: Getty Images
  • Яркий красный

Больше приближающийся к оранжевому оттенку, чем типичный алый, этот цвет захватил NYFW штурмом. Это самый желанный и самый смелый цвет осеннего сезона. Образы в уличном стиле были ним переполнены — от полноценных монохромных красных до более утонченных акцентов с обувью и аксессуарами.

Яркий красный
Фото: Getty Images
  • Украшенные балетки

В этом году в уличном стиле гораздо чаще встречались балетки. Но так, чтобы не пожертвовать привлекательностью.

Украшенные балетки
Фото: Getty Images
  • Монохромный кремовый

Монохром не есть чем-то новым, но было приятно видеть, что он так часто повторяется в уличных образах этого сезона. В частности, в оттенках грязно-белого и кремового цвета монохромный образ стал интересен благодаря добавлению металлических аксессуаров, многослойности и текстуре. Как вишенка на торте — солнцезащитные очки в тон, чтобы объединить все вместе.

Монохромный кремовый
Фото: Getty Images
  • Платья с заниженной талией

В этом сезоне мода сильно склоняется к романтике и платья с заниженной талией являются еще одной позицией. Уличный стиль показал, что вам точно не стоит сбрасывать со счетов платья с заниженной талией, как минимум, пока вы их не примеряете.

Платья с заниженной талией
Фото: Getty Images
  • Все серебряное везде

В течение недели в Нью-Йорке была совершенно очевидна одна вещь — модники безгранично влюблены в серебро. От ярких вещей, таких как серебристые сапоги, юбки и сумки, до мелких деталей, таких как серебряные кольца и пряжки для ремней. Хотя серебро обычно ассоциируется с праздниками и новогодними платьями, 2023 год сделал его удобным и универсальным. Даже небольшая замена, — например, выбор серебристых балеток, а не черных, — уже сделает крутое заявление.

серебро в образе
Фото: Getty Images

Ранее мы писали, какие тренды обуви больше не актуальны в этом сезоне. Лучше спрячьте их подальше в шкаф.

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#Мода #Стиль #Тренды