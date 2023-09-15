Неделя моды в Нью-Йорке: эти шесть трендов "street style" носили все (фото)

Этой осенью популярны деним, яркий красный и много серебра

В течение New York Fashion Week самые стильные тенденции в моде представляют как на показах на подиумах, так и на вечеринках и просто на улице. Если и есть наилучший период одеть именно то, что пожелает ваше сердце, то это Неделя моды в Нью-Йорке.

Как пишет портал The everygirl, этой осенью нет ничего слишком смелого или слишком экстравагантного. Вашему вниманию предлагаются шесть лучших образов уличного стиля, замеченных на гостях шоу.

Деним на дениме

Очевидно, что деним является основой моды. Поэтому новым и свежим делает его то, как его носить. Этой осенью на Неделе моды в Нью-Йорке это означало носить его с ног до головы — будь-то джинсы и рубашка в настоящем американском стиле или джинсовые платья с джинсовыми ботинками.

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Яркий красный

Больше приближающийся к оранжевому оттенку, чем типичный алый, этот цвет захватил NYFW штурмом. Это самый желанный и самый смелый цвет осеннего сезона. Образы в уличном стиле были ним переполнены — от полноценных монохромных красных до более утонченных акцентов с обувью и аксессуарами.

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Украшенные балетки

В этом году в уличном стиле гораздо чаще встречались балетки. Но так, чтобы не пожертвовать привлекательностью.

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Монохромный кремовый

Монохром не есть чем-то новым, но было приятно видеть, что он так часто повторяется в уличных образах этого сезона. В частности, в оттенках грязно-белого и кремового цвета монохромный образ стал интересен благодаря добавлению металлических аксессуаров, многослойности и текстуре. Как вишенка на торте — солнцезащитные очки в тон, чтобы объединить все вместе.

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Платья с заниженной талией

В этом сезоне мода сильно склоняется к романтике и платья с заниженной талией являются еще одной позицией. Уличный стиль показал, что вам точно не стоит сбрасывать со счетов платья с заниженной талией, как минимум, пока вы их не примеряете.

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Все серебряное везде

В течение недели в Нью-Йорке была совершенно очевидна одна вещь — модники безгранично влюблены в серебро. От ярких вещей, таких как серебристые сапоги, юбки и сумки, до мелких деталей, таких как серебряные кольца и пряжки для ремней. Хотя серебро обычно ассоциируется с праздниками и новогодними платьями, 2023 год сделал его удобным и универсальным. Даже небольшая замена, — например, выбор серебристых балеток, а не черных, — уже сделает крутое заявление.

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