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Топ-6 модных трендов: добавьте парижский стиль в свой осенний образ (фото)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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Автор
Париж вдохновляет изысканностью стиля Новость обновлена 16 сентября 2023, 08:11
Париж вдохновляет изысканностью стиля. Фото Freepik

Многие модные французские тренды можно легко найти в своем гардеробе

Когда дело доходит до осеннего стиля, образ француженки навсегда будет на вершине списка. Недаром из этой части света приходит множество крутых и классических нарядов, а парижанок называют законодательницами моды.

Портал whowhatwear отобрал шесть трендов, к которым тяготеет этой осенью модный французский ансамбль. Особенно важно, что эти образы достаточно бюджетны.

Что сейчас носят в Париже

  • Расслабленные пуговицы

Яркие, непринужденные рубашки на пуговицах являются неотъемлемой частью гардероба каждой француженки. Носите их под пиджак или с мини-юбкой и ботинками, чтобы создать шикарный осенний образ.

Расслабленные пуговицы
Фото: instagram.com/saraloura
  • Макси-юбки

В то время как миди и мини-юбки по-прежнему популярны круглый год, этой осенью особенно привлекают внимание шикарные юбки макси в любом стиле, от трикотажных тканей до осенних оттенков. В этом сезоне сочетайте гладкую модель с туфлями в стиле Мэри Джейн (обувь с ремешком на подъеме и закругленным мыском), массивными ботинками или балетками.

Макси-юбки
Фото: instagram.com/annelauremais
  • Классические ремни

Простой и доступный способ привнести парижский стиль в свой осенний образ – классический ремень. Лучше всего подойдет универсальный черный или коричневый цвет. Он мгновенно сделает наряд более изысканным.

Классические ремни
Фото: instagram.com/SYLVIEMUS_
  • Прямые джинсы

В то время как джинсовые тенденции приходят и уходят, стильная французская коллекция знает силу великолепных джинсов прямого кроя в винтажном стиле. Сочетайте их с любой обувью, от кроссовок до босоножек.

Прямые джинсы
Фото: instagram.com/leasy_inparis
  • Легкие кардиганы

Легкий, непринужденный и универсальный кардиган излучает очарование французской девушки. Он легко сочетается со всем: от сшитых на заказ брюк до шелковых юбок-комбинаций.

Легкие кардиганы
Фото: instagram.com/frannfyne
  • Стиль Мэри Джейн

У французов этот стиль в почете круглый год. Независимо от того, предпочитаете ли вы небольшой каблук или туфли на плоской подошве, в этом сезоне крутые француженки сочетают с ними все: от прозрачных юбок до джинсов.

Стиль Мэри Джейн
Фото: instagram.com/ANDI_MUN

Ранее мы писали, что необязательно покупать трендовые вещи за большие средства, чтобы выглядеть элегантно. Осенняя мода 2023 предлагает такую подборку модных образов на каждый день.

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#Мода #Париж #Стиль