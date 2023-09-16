Топ-6 модных трендов: добавьте парижский стиль в свой осенний образ (фото)

Многие модные французские тренды можно легко найти в своем гардеробе

Когда дело доходит до осеннего стиля, образ француженки навсегда будет на вершине списка. Недаром из этой части света приходит множество крутых и классических нарядов, а парижанок называют законодательницами моды.

Портал whowhatwear отобрал шесть трендов, к которым тяготеет этой осенью модный французский ансамбль. Особенно важно, что эти образы достаточно бюджетны.

Что сейчас носят в Париже

Расслабленные пуговицы

Яркие, непринужденные рубашки на пуговицах являются неотъемлемой частью гардероба каждой француженки. Носите их под пиджак или с мини-юбкой и ботинками, чтобы создать шикарный осенний образ.

Макси-юбки

В то время как миди и мини-юбки по-прежнему популярны круглый год, этой осенью особенно привлекают внимание шикарные юбки макси в любом стиле, от трикотажных тканей до осенних оттенков. В этом сезоне сочетайте гладкую модель с туфлями в стиле Мэри Джейн (обувь с ремешком на подъеме и закругленным мыском), массивными ботинками или балетками.

Классические ремни

Простой и доступный способ привнести парижский стиль в свой осенний образ – классический ремень. Лучше всего подойдет универсальный черный или коричневый цвет. Он мгновенно сделает наряд более изысканным.

Прямые джинсы

В то время как джинсовые тенденции приходят и уходят, стильная французская коллекция знает силу великолепных джинсов прямого кроя в винтажном стиле. Сочетайте их с любой обувью, от кроссовок до босоножек.

Легкие кардиганы

Легкий, непринужденный и универсальный кардиган излучает очарование французской девушки. Он легко сочетается со всем: от сшитых на заказ брюк до шелковых юбок-комбинаций.

Стиль Мэри Джейн

У французов этот стиль в почете круглый год. Независимо от того, предпочитаете ли вы небольшой каблук или туфли на плоской подошве, в этом сезоне крутые француженки сочетают с ними все: от прозрачных юбок до джинсов.

Ранее мы писали, что необязательно покупать трендовые вещи за большие средства, чтобы выглядеть элегантно. Осенняя мода 2023 предлагает такую подборку модных образов на каждый день.