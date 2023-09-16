Топ-6 модных трендов: добавьте парижский стиль в свой осенний образ (фото)
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Многие модные французские тренды можно легко найти в своем гардеробе
Когда дело доходит до осеннего стиля, образ француженки навсегда будет на вершине списка. Недаром из этой части света приходит множество крутых и классических нарядов, а парижанок называют законодательницами моды.
Портал whowhatwear отобрал шесть трендов, к которым тяготеет этой осенью модный французский ансамбль. Особенно важно, что эти образы достаточно бюджетны.
Что сейчас носят в Париже
- Расслабленные пуговицы
Яркие, непринужденные рубашки на пуговицах являются неотъемлемой частью гардероба каждой француженки. Носите их под пиджак или с мини-юбкой и ботинками, чтобы создать шикарный осенний образ.
- Макси-юбки
В то время как миди и мини-юбки по-прежнему популярны круглый год, этой осенью особенно привлекают внимание шикарные юбки макси в любом стиле, от трикотажных тканей до осенних оттенков. В этом сезоне сочетайте гладкую модель с туфлями в стиле Мэри Джейн (обувь с ремешком на подъеме и закругленным мыском), массивными ботинками или балетками.
- Классические ремни
Простой и доступный способ привнести парижский стиль в свой осенний образ – классический ремень. Лучше всего подойдет универсальный черный или коричневый цвет. Он мгновенно сделает наряд более изысканным.
- Прямые джинсы
В то время как джинсовые тенденции приходят и уходят, стильная французская коллекция знает силу великолепных джинсов прямого кроя в винтажном стиле. Сочетайте их с любой обувью, от кроссовок до босоножек.
- Легкие кардиганы
Легкий, непринужденный и универсальный кардиган излучает очарование французской девушки. Он легко сочетается со всем: от сшитых на заказ брюк до шелковых юбок-комбинаций.
- Стиль Мэри Джейн
У французов этот стиль в почете круглый год. Независимо от того, предпочитаете ли вы небольшой каблук или туфли на плоской подошве, в этом сезоне крутые француженки сочетают с ними все: от прозрачных юбок до джинсов.
Ранее мы писали, что необязательно покупать трендовые вещи за большие средства, чтобы выглядеть элегантно. Осенняя мода 2023 предлагает такую подборку модных образов на каждый день.