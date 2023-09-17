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Красный — хит сезона: как выглядит актуальная обувь в маковом цвете (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Туфли красного цвета актуальны осенью 2023 года
Туфли красного цвета актуальны осенью 2023 года. Фото Freepik

Осенне-зимний период отмечен включением красного цвета в образы

В новых коллекциях мировых дизайнеров красный (вместе с разными оттенками) признан лидером и популярным трендом. Он актуален как в полностью красных образах, так и в ярких деталях в виде аксессуаров и обуви.

Мэри Джейн, балетки, кеды, слингбеки и туфли-лодочки – все актуальные и классические модели, которые помогут вам составлять крутые образы не один сезон, отмечает персональный стилист Алена Сагирова.

Красный цвет сейчас можно найти во всех сегментах и почти во всех брендах. Из масс-маркета очень порадовал Mango, у них больше всего интересных моделей. В люксе остается святая классика — балетки от Manolo Blahnik и челноки. Еще можно порадовать себя бюджетными находками, такими как кожаные туфли от Welfare или замшевые итальянские бренды.

Варианты красной обуви на каждый день

красные туфли
красные туфли с острым носом
красные туфли
красные туфли с острым носом
красные туфли с острым носом
красные туфли с тупым носом
красные туфли с острым носом
красные балетки
красные кеды кроссовки

Раньше мы рассказывали, чем заменить обычные балетки осенью 2023 года. На пике моды — балетки-Tabi, так называемые "копытца". Также "Телеграф" писал, что в моде сейчас макси-юбка — под нее можно одеть плотные чулки или просто леггинсы.

Теги:
#Мода #Обувь #Стиль #Красный цвет