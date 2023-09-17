Красный — хит сезона: как выглядит актуальная обувь в маковом цвете (фото)

Осенне-зимний период отмечен включением красного цвета в образы

В новых коллекциях мировых дизайнеров красный (вместе с разными оттенками) признан лидером и популярным трендом. Он актуален как в полностью красных образах, так и в ярких деталях в виде аксессуаров и обуви.

Мэри Джейн, балетки, кеды, слингбеки и туфли-лодочки – все актуальные и классические модели, которые помогут вам составлять крутые образы не один сезон, отмечает персональный стилист Алена Сагирова.

Красный цвет сейчас можно найти во всех сегментах и почти во всех брендах. Из масс-маркета очень порадовал Mango, у них больше всего интересных моделей. В люксе остается святая классика — балетки от Manolo Blahnik и челноки. Еще можно порадовать себя бюджетными находками, такими как кожаные туфли от Welfare или замшевые итальянские бренды.

Варианты красной обуви на каждый день

Раньше мы рассказывали, чем заменить обычные балетки осенью 2023 года. На пике моды — балетки-Tabi, так называемые "копытца". Также "Телеграф" писал, что в моде сейчас макси-юбка — под нее можно одеть плотные чулки или просто леггинсы.