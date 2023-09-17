Ногти будут сиять не хуже драгоценных камней: топ-7 стильных идей маникюра на осень-2023 (фото)

Изумрудные, рубиновые и аметистовые тона украсят ваши ногти в этом сезоне

Тенденции нейл-арта осенью радуют разнообразием оттенков и декоров. Вдохновить на стильный дизайн могут драгоценные камни, ведь их оттенки красивы и неповторимы.

Если вы в поиске идеи маникюра на осень-2023, обратите внимание на семь дизайнов в цветах драгоценных камней. Об этом пишет Byrdie.

Маникюр драгоценного оттенка – один из трендов нейл-арта, актуальный и в осеннем сезоне. Яркие и насыщенные цвета гарантируют стильный дизайн хоть на коротких, хоть на длинных ногтях.

Выбор лаков для ногтей, если вам хочется повторить тон драгоценного камня, довольно широк. Любителям зеленого стоит обратить внимание на изумрудный маникюр, вечно актуальными остаются рубиновые оттенки, а вот нежный дизайн сделайте в тонах опала или морганита.

Идеи маникюра на осень 2023

Блеск и мерцание драгоценных камней, включая сапфир, гранат или аметист, идеально впишется в ваш маникюр этой осенью. Можете нанести тон на всю ногтевую пластину или разнообразить цветом френч.

Гранат

Сапфир

Опал

Изумруд

Морганит

Рубин

Аметист

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не теряет популярности французский маникюр. Если базовый дизайн вам надоел, то есть много удачных вариантов освежить френч в этом сезоне.