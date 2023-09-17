Тренчи, пальто, бомберы и не только: какую верхнюю одежду носим этой осенью (фото)

С помощью трендового кожаного тренча или мехового пальто ваш образ будет и теплым, и стильным

С наступлением осени пора позаботиться о стильном утеплении. Благо, дизайнеры на подиумах показали немало актуальных вариантов верхней одежды на этот сезон.

Какие пальто, куртки и тренчи в моде в ближайшие осенне-зимние месяцы? Больше рассказала стилист Ната Москаленко в Instagram.

Так, стилист выделяет основную тенденцию в верхней одежде — эстетика 80-90-х годов. То есть речь идет о вещах с объемными плечами и свободным силуэтом. Кроме того, снова популярна длина до колена, хотя базовой и универсальной ее не назовешь. Так что макси и миди продолжаем носить.

На пике тенденций оказались укороченные и макси пальто-жакеты. В тренде жилеты и кейпы. Что касается тренчей, то на подиумах представлены кожаные и габардиновые варианты.

Который сезон остается любимым у модниц бомбер. Для более холодной погоды подойдет меховое пальто. Тем, кто любит аксессуары, стоит обратить внимание на пальто и куртки в комбинации с объемными шарфами.

Верхняя одежда на осень-зиму

Меховое пальто

Укороченная верхняя одежда

Альтернатива пальто макси

Базовый вариант верхней одежды

Шарф добавит элегантности

Кожа в моде всегда

Актуальный тренч

Трендовый фасон

Удобный и стильный жилет

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных обувных трендах осени 2023 года. Выбрать актуальную пару сапог, ботинок и туфель в этом сезоне очень просто, ведь разнообразие моделей впечатляет.