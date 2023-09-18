Маникюр с ноткой роскоши: 15 стильных идей, чтобы ваши ногти сияли этой осенью (фото)

С золотистыми оттенками ваши ногти будут сиять в любую погоду

Этой осенью кроме шоколадных лаков для ногтей актуален нейл-арт с золотым декором. Что, как не золото, добавляет роскоши, гламура и глянца.

Обратите внимание на 15 стильных нейл-идей, если вы в поиске маникюра на осень 2023. Об тренде на золотой дизайн пишет Byrdie.

Позолоченные завитки и контуры сделают ваш осенний маникюр неповторимым. Но, конечно, можно нанести мерцающий лак на всю ногтевую пластину, ведь блестящий нейл-арт актуален не только в новогодние праздники.

Любительницы французского маникюра могут освежить традиционный дизайн с помощью золотого лака. Для этого всего лишь покройте кончики не белым, а золотым тоном. Так ваш френч будет более эффектным.

Попробуйте полностью или частично покрыть ногти золотой фольгой или поталью. Не менее красивый вариант – декор жемчужинами, да и золотистые наклейки на ногтях смотрятся удачно. Улучшит золотой декор и мраморный дизайн, добавив ему нотку роскоши.

Идеи маникюра с золотым дизайном

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вдохновить на стильный маникюр могут драгоценные камни. Рубиновые, сапфировые или аметистовые оттенки сделают ваши ногти невероятными.