Маникюр с ноткой роскоши: 15 стильных идей, чтобы ваши ногти сияли этой осенью (фото)
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С золотистыми оттенками ваши ногти будут сиять в любую погоду
Этой осенью кроме шоколадных лаков для ногтей актуален нейл-арт с золотым декором. Что, как не золото, добавляет роскоши, гламура и глянца.
Обратите внимание на 15 стильных нейл-идей, если вы в поиске маникюра на осень 2023. Об тренде на золотой дизайн пишет Byrdie.
Позолоченные завитки и контуры сделают ваш осенний маникюр неповторимым. Но, конечно, можно нанести мерцающий лак на всю ногтевую пластину, ведь блестящий нейл-арт актуален не только в новогодние праздники.
Любительницы французского маникюра могут освежить традиционный дизайн с помощью золотого лака. Для этого всего лишь покройте кончики не белым, а золотым тоном. Так ваш френч будет более эффектным.
Попробуйте полностью или частично покрыть ногти золотой фольгой или поталью. Не менее красивый вариант – декор жемчужинами, да и золотистые наклейки на ногтях смотрятся удачно. Улучшит золотой декор и мраморный дизайн, добавив ему нотку роскоши.
Идеи маникюра с золотым дизайном
Ранее "Телеграф" рассказывал, что вдохновить на стильный маникюр могут драгоценные камни. Рубиновые, сапфировые или аметистовые оттенки сделают ваши ногти невероятными.