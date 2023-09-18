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Маникюр с ноткой роскоши: 15 стильных идей, чтобы ваши ногти сияли этой осенью (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Золотой маникюр – отличный вариант для осени Новость обновлена 18 сентября 2023, 12:35
Золотой маникюр – отличный вариант для осени. Фото Freepik

С золотистыми оттенками ваши ногти будут сиять в любую погоду

Этой осенью кроме шоколадных лаков для ногтей актуален нейл-арт с золотым декором. Что, как не золото, добавляет роскоши, гламура и глянца.

Обратите внимание на 15 стильных нейл-идей, если вы в поиске маникюра на осень 2023. Об тренде на золотой дизайн пишет Byrdie.

Позолоченные завитки и контуры сделают ваш осенний маникюр неповторимым. Но, конечно, можно нанести мерцающий лак на всю ногтевую пластину, ведь блестящий нейл-арт актуален не только в новогодние праздники.

Любительницы французского маникюра могут освежить традиционный дизайн с помощью золотого лака. Для этого всего лишь покройте кончики не белым, а золотым тоном. Так ваш френч будет более эффектным.

Попробуйте полностью или частично покрыть ногти золотой фольгой или поталью. Не менее красивый вариант – декор жемчужинами, да и золотистые наклейки на ногтях смотрятся удачно. Улучшит золотой декор и мраморный дизайн, добавив ему нотку роскоши.

Идеи маникюра с золотым дизайном

Золотой маникюр
Золотой маникюр
Золотой маникюр
Золотой маникюр
Золотой маникюр
Золотой маникюр
Золотой маникюр
Золотой маникюр
Золотой маникюр
Золотой маникюр
Золотой маникюр
Золотой маникюр
Золотой маникюр
Золотой маникюр
Золотой маникюр

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вдохновить на стильный маникюр могут драгоценные камни. Рубиновые, сапфировые или аметистовые оттенки сделают ваши ногти невероятными.

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#Ногти #Маникюр