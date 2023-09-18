Топ-8 модных трендов осени 2023, которые вам действительно захочется носить (фото)

Вдохните новую жизнь в свой осенний образ

Атмосфера этого сезона характеризуется так называемой "тихой роскошью". Это минималистичный стиль с высококачественными вещами – обычными черными леггинсами, белыми футболками, осенними пальто, удобными свитерами – собранными в комплекты, которые можно носить и на работу.

Портал Glamour предлагает подборку осенних модных тенденций, которые вот-вот станут масштабными. Это тренды нового сезона, о которых вам нужно знать сейчас.

Модные осенние тренды 2023

Свитер по погоде

Осень – это прекрасное время, чтобы одеть свитер. Множество модных брендов продемонстрировали на последних показах идеальные вязаные вещи большого размера, совмещенные с очень удобными аксессуарами, такими как леггинсы и зимние шарфы. Если вам нужен последний знак, чтобы пополнить свою коллекцию джемперов — это именно он.

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Бизнес-леди

Даже если у вас нет офисной работы, настроение этой осенью – это основные вещи на рабочем месте с изюминкой. Юбки миди, удлиненные блузы с бантами, платья-блейзеры и отголосок модной одежды 80-х — подплечники. Возможно, у вас есть все необходимое, но новый пиджак или пара осенней обуви никогда не помешает.

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Хромированное серебро

То, что началось как летний микро тренд, переросло в полное господство "металлической" обуви: кроссовки, туфли на каблуке, ботинки, балетки — что угодно. Хотя на осенних подиумах было и много золота, цветом этого сезона является все-таки серебро.

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Открытые плечи

Обтягивающие, сексуальные и удивительно универсальные силуэты с открытыми плечами готовы грандиозно вернуться в этот сезон. Почему бы этой осенью не показать ключицу? Вы всегда можете прикрыться шарфом, если замерзнете.

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Темно-синий на черном

Если верить давним традициям, темно-синий и черный никогда не должны совпадать. Но некоторые из самых ярких осенних показов смешивали эти два цвета с большим эффектом. Это важно — пока вы верите в то, что делаете, вы свободны в выборе и можете нарушать правила. Наденьте темно-синий пиджак и просторные черные брюки, когда в следующий раз будете готовы немного выйти за традиционные границы.

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Непретенциозный унисекс

Вы действительно никогда не ошибетесь с футболкой, пиджаком на пуговицах, пиджаком с запахом или парой брюк – наверное, поэтому так много брендов показали определенную комбинацию этих основных элементов. Иногда роскошь – это не что иное, как сочетание стильного, но якобы ничем не примечательного ансамбля в стиле Normcore, который заставит вас почувствовать себя шикарно.

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Художественные принты

Принты, достойные коллекционеров, появились на многих подиумах этого сезона, от элитных лошадей и сюжетов известных художников до платьев с изображениями других платьев. В этом сезоне мода склонна к искусству, потому доверьтесь этой тенденции.

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Все красное

Спросите любого дизайнера, и вы получите тот же ответ: цвет осени 2023 года – красный. В противоположность типичным приглушенным землистым тонам, которые вы ожидаете осенью, этот оттенок смел и соблазнителен. Независимо от того, какой оттенок вы выберете – красный, томатный, гранатовый — наряд в тон, начиная с пары красных балеток, будет самым легким способом сделать заявление в этом сезоне.

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