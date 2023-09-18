Укр

Топ-5 осенних трендов, на которые стоит обратить внимание в 2023 году (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Осенние модные тренды 2023 - фото
Осенние модные тренды 2023 - фото. Фото guru.wildberries

Такие вещи 100% должны быть в вашем осеннем гардеробе

Трендов на осень 2023 года очень много и угнаться за ними всеми сложно, да и нет смысла. Иногда достаточного всего одной или двух модных вещей, чтобы создать стильный осенний лук. Главное знать, что сейчас в моде, и как красиво и стильно сочетать вещи между собой.

Стилист-имиджмейкер Инна Хюсени в своем модном блоге в Инстаграм, который она ведет под ником innes.pro.style, выделила топ-5 самых стильных осенних трендов на 2023 год. На эти вещи и тренды модный эксперт советует обратить максимум своего внимания.

Тренды осени 2023 года:

  • Серый цвет.
  • Оттенки красного.
  • Кожа.
  • Интересные тренчи.
  • Дубленки.
Тренды осени 2023 года - дублянки
Тренды осени 2023 года - серый цвет
Тренды осени 2023 года - красный цвет
Тренды осени 2023 года - тренчи

Важный элемент осеннего гардероба – брючный костюм, который, к слову, станет незаменимым при составлении образов в эстетике office core. Ранее "Телеграф" рассказывал, с какими вещами стильно сочетать брючный костюм в этом сезоне.

Ранее мы рассказывали, как носить красный осенью 2023. Вашему вниманию предлагаются идеи модных аутфитов с разными сочетаниями трендового цвета.

Также ранее Андре Тан рассказал о модных антитрендах 2023 года. Забудьте о джинсах в обтяжку и кричащие принты.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренды