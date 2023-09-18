Топ-5 осенних трендов, на которые стоит обратить внимание в 2023 году (фото)

Такие вещи 100% должны быть в вашем осеннем гардеробе

Трендов на осень 2023 года очень много и угнаться за ними всеми сложно, да и нет смысла. Иногда достаточного всего одной или двух модных вещей, чтобы создать стильный осенний лук. Главное знать, что сейчас в моде, и как красиво и стильно сочетать вещи между собой.

Стилист-имиджмейкер Инна Хюсени в своем модном блоге в Инстаграм, который она ведет под ником innes.pro.style, выделила топ-5 самых стильных осенних трендов на 2023 год. На эти вещи и тренды модный эксперт советует обратить максимум своего внимания.

Тренды осени 2023 года:

Серый цвет.

Оттенки красного.

Кожа.

Интересные тренчи.

Дубленки.

Важный элемент осеннего гардероба – брючный костюм, который, к слову, станет незаменимым при составлении образов в эстетике office core. Ранее "Телеграф" рассказывал, с какими вещами стильно сочетать брючный костюм в этом сезоне.

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