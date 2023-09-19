Топ-5 роскошных нюдовых дизайнов на любые ногти, которые нужно добавить в закладки (фото, видео)
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Вы можете сделать их эффектными, используя нейл-арт или уникальную форму
В сфере красоты вдохновение для ногтей безгранично. Длинные, короткие, квадратные или круглые, их можно украшать в соответствии с вашим личным вкусом, стилем или случаем. При таком большом количестве вариантов иногда выбор лучшего дизайна маникюра или цвета лака для ногтей может сбить с толку.
В салонах есть широкий выбор лаков телесного цвета, предлагающих безграничные возможности для создания такого вида ногтей, который привлечет внимание и соберет для вас все комплименты. Портал Hypebae собрал пять образов, которые утолят ваш аппетит.
Нюдовый маникюр на длинные ногти и короткие тоже
- Миндальный чай латте
Этот восхитительный осенний оттенок, созданный знаменитым мастером маникюра Томом Бачиком для Дженнифер Лопес, подходит как для свидания с соответствующими тенями для век, так и для дневного офисного образа.
- Нюдовый блеск для губ в маникюре
Ногти с блеском для губ стали самым популярным маникюром 2023 года. Соедините их с золотыми кольцами, и вы получите потрясающий эффект.
- Barely There Nude
Просто для богатых, самых интеллектуальных и элегантных. Чистая цветовая гамма никогда не выглядела более божественно на селфи.
- Чай с молоком нюд
Любой тип ногтей молочного цвета будет эффектным. Но нюдовый молочный маникюр всегда будет доминировать.
- Нюдовая "француженка"
Французский маникюр всегда будет на пике популярности — от сезона к сезону. Но нюдовый французский маникюр добавляет изысканности классической традиции, не отклоняясь слишком далеко от тренда.
Ранее мы писали, какие тренды маникюра на осень 2023 стоит обязательно попробовать в этом сезоне. Сейчас в моде вдохновляющая нежность и глубокие оттенки.