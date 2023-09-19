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Восхитятся все коллеги: 11 шикарных луков в трендах осени 2023 (фото)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
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Автор
Осенью офисная мода в своей стихии Новость обновлена 19 сентября 2023, 17:07
Осенью офисная мода в своей стихии. Фото Freepik

После летнего зноя даже приятно вернуться к нормальным рабочим аутфитам

Осенний рабочий аутфит – это явное облегчение после жаркого летнего сезона. Показы нового сезона продемонстрировали модные тренды осени 2023, которые находят свое отражение и в выборе повседневной одежды.

Портал whowhatwear делится своими рекомендациями, как выглядеть стильно этой осенью. Независимо от того, работаете ли вы в корпоративном мире или в творческой сфере, вы сможете найти что-то для себя из этих готовых образов.

Модная одежда для работы на осень 2023

  • Полностью белый — пиджак, юбка и топ. Этот образ требует ухода, но полностью белый наряд просто излучает уверенность.
Полностью белый образ
Фото: instagram.com/_jessicaskye
  • Жилетный костюм

Жилетные костюмы – тренд для работы, которого мы все ждали. Также они шикарно и стильно выглядят в мелкую тонкую полоску.

Жилетный костюм
Фото: instagram.com/sasha.mei
  • Кожаный блейзер + трикотажное макси-платье

Изящный кожаный блейзер станет хорошим отдыхом от классического шерстяного топпера. Конечно, если дресс-код позволяет.

Кожаный блейзер
Фото: instagram.com/hannamw
  • Классический на пуговицах + свитер-жилет + брюки с высокой талией. Мягкий свитер-жилет – это простой способ добиться комфорта и стиля.
рабочий стиль
Фото: instagram.com/deborabrosa
  • Платье миди с поясом + сумка через плечо

Платье – это идеальный вариант, когда время важно. Этот образ не требует многих аксессуаров.

Платье миди с поясом
Фото: instagram.com/dawn.tan
  • Графический свитер + штаны с разрезным подолом. Когда температура падает, свитер с рисунком и приталенные штаны – это выход.
Графический свитер
Фото: instagram.com/camillecharriere
  • Шейный шарф + нейтральный свитер + яркие брюки

Шейные платки – это недооцененные аксессуары, которые действительно могут изменить весь образ. Это мгновенно придает изящество с небольшими усилиями.

Шейный шарф и яркие брюки
Фото: instagram.com/hannastefansson
  • Плиссированная блузка + блейзер + штаны-плиссе. Попробуйте добавить плиссированный предмет в свой гардероб для работы.
Плиссированная блузка
Фото: instagram.com/fakerstrom
  • Комбинезон + стеганая сумка

Комбинезоны могут подойти и для офиса. Просто ищите версии с четким кроем, например четкие воротнички и прямые линии.

Комбинезон и стеганая сумка
Фото: instagram.com/greceghanem
  • Свитер с короткими рукавами + стильная юбка + сапоги до колен

Ваши базовые вещи гардероба не обязательно должны быть идеально строгие. Посмотрите на эту асимметричную юбку — это хороший пример.

асимметричная юбка
Фото: instagram.com/fongminliao
  • Белые пуговицы + кожаный пояс + брюки

Это еще один стильный образ, который вы легко можете носить каждый день. Брюки могут быть как в тон, так и темнее, или даже светло-коричневые.

светлая рубашка с брюками
Фото: instagram.com/aimeesong

Ранее мы рассказывали, какие тренды стрит стайл носили все на Неделе моды в Нью-Йорке. Этой осенью нет ничего слишком экстравагантного или смелого!

Теги:
#Мода #Стиль