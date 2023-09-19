Восхитятся все коллеги: 11 шикарных луков в трендах осени 2023 (фото)
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После летнего зноя даже приятно вернуться к нормальным рабочим аутфитам
Осенний рабочий аутфит – это явное облегчение после жаркого летнего сезона. Показы нового сезона продемонстрировали модные тренды осени 2023, которые находят свое отражение и в выборе повседневной одежды.
Портал whowhatwear делится своими рекомендациями, как выглядеть стильно этой осенью. Независимо от того, работаете ли вы в корпоративном мире или в творческой сфере, вы сможете найти что-то для себя из этих готовых образов.
Модная одежда для работы на осень 2023
- Полностью белый — пиджак, юбка и топ. Этот образ требует ухода, но полностью белый наряд просто излучает уверенность.
- Жилетный костюм
Жилетные костюмы – тренд для работы, которого мы все ждали. Также они шикарно и стильно выглядят в мелкую тонкую полоску.
- Кожаный блейзер + трикотажное макси-платье
Изящный кожаный блейзер станет хорошим отдыхом от классического шерстяного топпера. Конечно, если дресс-код позволяет.
- Классический на пуговицах + свитер-жилет + брюки с высокой талией. Мягкий свитер-жилет – это простой способ добиться комфорта и стиля.
- Платье миди с поясом + сумка через плечо
Платье – это идеальный вариант, когда время важно. Этот образ не требует многих аксессуаров.
- Графический свитер + штаны с разрезным подолом. Когда температура падает, свитер с рисунком и приталенные штаны – это выход.
- Шейный шарф + нейтральный свитер + яркие брюки
Шейные платки – это недооцененные аксессуары, которые действительно могут изменить весь образ. Это мгновенно придает изящество с небольшими усилиями.
- Плиссированная блузка + блейзер + штаны-плиссе. Попробуйте добавить плиссированный предмет в свой гардероб для работы.
- Комбинезон + стеганая сумка
Комбинезоны могут подойти и для офиса. Просто ищите версии с четким кроем, например четкие воротнички и прямые линии.
- Свитер с короткими рукавами + стильная юбка + сапоги до колен
Ваши базовые вещи гардероба не обязательно должны быть идеально строгие. Посмотрите на эту асимметричную юбку — это хороший пример.
- Белые пуговицы + кожаный пояс + брюки
Это еще один стильный образ, который вы легко можете носить каждый день. Брюки могут быть как в тон, так и темнее, или даже светло-коричневые.
Ранее мы рассказывали, какие тренды стрит стайл носили все на Неделе моды в Нью-Йорке. Этой осенью нет ничего слишком экстравагантного или смелого!