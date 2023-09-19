Восхитятся все коллеги: 11 шикарных луков в трендах осени 2023 (фото)

После летнего зноя даже приятно вернуться к нормальным рабочим аутфитам

Осенний рабочий аутфит – это явное облегчение после жаркого летнего сезона. Показы нового сезона продемонстрировали модные тренды осени 2023, которые находят свое отражение и в выборе повседневной одежды.

Портал whowhatwear делится своими рекомендациями, как выглядеть стильно этой осенью. Независимо от того, работаете ли вы в корпоративном мире или в творческой сфере, вы сможете найти что-то для себя из этих готовых образов.

Модная одежда для работы на осень 2023

Полностью белый — пиджак, юбка и топ. Этот образ требует ухода, но полностью белый наряд просто излучает уверенность.

Жилетный костюм

Жилетные костюмы – тренд для работы, которого мы все ждали. Также они шикарно и стильно выглядят в мелкую тонкую полоску.

Кожаный блейзер + трикотажное макси-платье

Изящный кожаный блейзер станет хорошим отдыхом от классического шерстяного топпера. Конечно, если дресс-код позволяет.

Классический на пуговицах + свитер-жилет + брюки с высокой талией. Мягкий свитер-жилет – это простой способ добиться комфорта и стиля.

Платье миди с поясом + сумка через плечо

Платье – это идеальный вариант, когда время важно. Этот образ не требует многих аксессуаров.

Графический свитер + штаны с разрезным подолом. Когда температура падает, свитер с рисунком и приталенные штаны – это выход.

Шейный шарф + нейтральный свитер + яркие брюки

Шейные платки – это недооцененные аксессуары, которые действительно могут изменить весь образ. Это мгновенно придает изящество с небольшими усилиями.

Плиссированная блузка + блейзер + штаны-плиссе. Попробуйте добавить плиссированный предмет в свой гардероб для работы.

Комбинезон + стеганая сумка

Комбинезоны могут подойти и для офиса. Просто ищите версии с четким кроем, например четкие воротнички и прямые линии.

Свитер с короткими рукавами + стильная юбка + сапоги до колен

Ваши базовые вещи гардероба не обязательно должны быть идеально строгие. Посмотрите на эту асимметричную юбку — это хороший пример.

Белые пуговицы + кожаный пояс + брюки

Это еще один стильный образ, который вы легко можете носить каждый день. Брюки могут быть как в тон, так и темнее, или даже светло-коричневые.

Ранее мы рассказывали, какие тренды стрит стайл носили все на Неделе моды в Нью-Йорке. Этой осенью нет ничего слишком экстравагантного или смелого!