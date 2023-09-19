Без косухи этой осенью не обойтись: какие кожаные куртки актуальны (фото)

С курткой вы сможете собрать немало стильных многослойных образов

Среди трендов на верхнюю одежду осенью 2023 года остается популярной кожаная куртка. Косуха уже давно стала базовой вещью осеннего гардероба, однако устаревший фасон может испортить ваш образ.

Какие куртки в моде этой осенью? Больше рассказала стилист под ником @purpur.stylist в Instagram.

Какие косухи вышли из моды

Правильный крой косухи выручит вас в любую осеннюю погоду. Такая куртка сочетается с платьями, джинсами и костюмами. Подойдут и каблуки, и балетки, и кроссовки или ботинки. Однако важный нюанс: косуха не должна вас слишком обтягивать, объем – обязательное требование к фасону.

Устаревшие фасоны курточек

Какие кожаные куртки в тренде

Стилист подчеркивает, что под хорошую косуху должен свободно влезть теплый свитер, рубашка или худи. Кроме того, актуальная куртка закрывает пах или заканчивается в зоне талии.

Если у вас объемные бедра (фигура типа "груша"), то стилист рекомендует выбирать длину или ниже "ушек" или укороченный вариант на талии. Косуха не должна заканчиваться на широкой части бедра.

Также обратите внимание на фурнитуру. Серебристая – удачный выбор, так как золотая иногда выглядит дешево. Ремни на рукавах, внизу, пуговицы на карманах и воротнике не помешают.

В этом сезоне популярны как базовые черные модели, так и косухи разных цветов. Обязательно обращайте внимание на качество материала. Что кожа, что ее заменитель должны быть достаточно мягкими и эластичными.

Стильные косухи

Цветные варианты

Важно выбрать правильный фасон

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендах на обувь в осеннем сезоне. Выбрать стильные ботинки или сапоги очень просто.