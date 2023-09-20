Укр

Кружево, приталенные кардиганы и еще семь трендов: чем разнообразить осенние образы (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Осень – пора стильных нарядов Новость обновлена 20 сентября 2023, 09:37
Осень – пора стильных нарядов. Фото Getty Images

Добавьте к осенним аутфитам модные детали, чтобы быть непревзойденной в любую погоду

В 2023 году осенние тенденции радуют модниц разнообразием. Какие-то вещи снова вернулись в моду, как кардиганы в стиле 90-х, а что-то лишь завоевывает симпатии.

Как разнообразить свои образы этой осенью? Советами поделилась стилист Женя Тарасова в Instagram.

Как модно одеваться осенью-2023? Ваш наряд выйдет на новый уровень, если добавить один или несколько горячих трендов.

В топе тенденций в этом сезоне оказались, по словам стилиста:

  • Приталенные кардиганы на пуговицах в стиле 90-х. Такая вещь выгодно подчеркнет фигуру, удачно сочетается с низом свободного силуэта.
  • Графитовый и черный деним. Сделает образ более интересным, чем классический синий.
  • Плотные кардиганы длины макси. Теплые и уютные, фактурные и разноплановые фасоны подойдут для стилизации этой осенью.
  • Бизнес стиль (приталенные юбки миди, галстуки, блейзеры с активными плечиками). Нотки делового стиля удачно сочетаются в повседневных комплектах, а не только рабочих аутфитах.
  • Кожаные тренчи и шерстяные пальто длины макси. Такая верхняя одежда сделает ваши образы стильными, свежими и трендовыми.
  • Носки и гольфы. Интересные детали, которые завершат образ. Комбинируйте с мюлями, лоферами, ботинками.
  • Цвета: шоколадный, красный, темный синий. Это самые популярные оттенки в сезоне осень-зима.
  • Кружево. Популярность на полупрозрачные ткани нарастает, такой материал придает откровенность и загадочность.
  • Горох и клетка. Классические принты, но в этом сезоне особенно актуальны.
Стильные осенние образы с гольфами
Стильные детали
Стильные осенние образы
Альтернатива черному
Стильные осенние образы с кардиганами
Уютно и стильно
Стильные осенние образы
Деловая эстетика
Стильные образы с кружевом
Кружево снова в моде
Стильные осенние образы
Вечно модные принты
Стильные осенние образы с кардиганом
Стильная вещь для осени
Стильные осенние образы с пальто
Актуальная верхняя одежда на осень
Стильные осенние образы
Красный - хит сезона

Ранее "Телеграф" рассказывал, что одним из трендов осени 2023 года стал office core. Образы в офисном стиле заполонили подиумы в этом сезоне.

Теги:
#Стиль #Тренды