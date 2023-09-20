Кружево, приталенные кардиганы и еще семь трендов: чем разнообразить осенние образы (фото)
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Добавьте к осенним аутфитам модные детали, чтобы быть непревзойденной в любую погоду
В 2023 году осенние тенденции радуют модниц разнообразием. Какие-то вещи снова вернулись в моду, как кардиганы в стиле 90-х, а что-то лишь завоевывает симпатии.
Как разнообразить свои образы этой осенью? Советами поделилась стилист Женя Тарасова в Instagram.
Как модно одеваться осенью-2023? Ваш наряд выйдет на новый уровень, если добавить один или несколько горячих трендов.
В топе тенденций в этом сезоне оказались, по словам стилиста:
- Приталенные кардиганы на пуговицах в стиле 90-х. Такая вещь выгодно подчеркнет фигуру, удачно сочетается с низом свободного силуэта.
- Графитовый и черный деним. Сделает образ более интересным, чем классический синий.
- Плотные кардиганы длины макси. Теплые и уютные, фактурные и разноплановые фасоны подойдут для стилизации этой осенью.
- Бизнес стиль (приталенные юбки миди, галстуки, блейзеры с активными плечиками). Нотки делового стиля удачно сочетаются в повседневных комплектах, а не только рабочих аутфитах.
- Кожаные тренчи и шерстяные пальто длины макси. Такая верхняя одежда сделает ваши образы стильными, свежими и трендовыми.
- Носки и гольфы. Интересные детали, которые завершат образ. Комбинируйте с мюлями, лоферами, ботинками.
- Цвета: шоколадный, красный, темный синий. Это самые популярные оттенки в сезоне осень-зима.
- Кружево. Популярность на полупрозрачные ткани нарастает, такой материал придает откровенность и загадочность.
- Горох и клетка. Классические принты, но в этом сезоне особенно актуальны.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что одним из трендов осени 2023 года стал office core. Образы в офисном стиле заполонили подиумы в этом сезоне.