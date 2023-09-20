Синий – хит осени: десять идей яркого маникюра, который не оставляет равнодушным (фото)

С помощью синего лака для ногтей ваш осенний маникюр будет выделяться из толпы шоколадных нейл-дизайнов

В топе осенних нейл-тенденций много красивых оттенков, начиная от коричневого и заканчивая зеленым. Особое место занимает синий цвет: он добавит вашему маникюру яркости даже в самый хмурый день.

Маникюр в синих тонах украсит как короткие, так и длинные ногти, передает Byrdie. Стоит обратить на десять стильных идей, если вы в поиске нейл-дизайна этой осенью.

Синий маникюр стал очень популярным. Модницы выбирают тона от нежно-голубого и до цвета Тиффани. Тогда как сочный электрик – хит осени 2023. Этот яркий и смелый оттенок можно вплести в любой нейл-дизайн: от холодных синих закорючек до ярких синих кончиков французского маникюра.

Вы можете полностью покрыть ногтевую пластину синим лаком или накрасить только кончики. Завитушки и линии, геометрические рисунки, абстракция, принты или мерцание: есть много способов разнообразить ваш осенний нейл-дизайн в синих тонах.

Идеи маникюра в синем цвете

Яркий дизайн

Стильная идея

Необычный нейл-арт

Трнедовый синий

Модная идея

Блеск не помешает

Нестандартный маникюр

Огненный дизайн

Эффектные принты

Палитра синего

Если синий маникюр кажется вам слишком ярким, то подберите более спокойный нейл-арт для этой осени. Ранее "Телеграф" рассказывал о роскошных идеях нюдового маникюра, который уместен в любой ситуации.