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Синий – хит осени: десять идей яркого маникюра, который не оставляет равнодушным (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Нейл-арт – важная часть образа Новость обновлена 20 сентября 2023, 16:18
Нейл-арт – важная часть образа. Фото Pexels

С помощью синего лака для ногтей ваш осенний маникюр будет выделяться из толпы шоколадных нейл-дизайнов

В топе осенних нейл-тенденций много красивых оттенков, начиная от коричневого и заканчивая зеленым. Особое место занимает синий цвет: он добавит вашему маникюру яркости даже в самый хмурый день.

Маникюр в синих тонах украсит как короткие, так и длинные ногти, передает Byrdie. Стоит обратить на десять стильных идей, если вы в поиске нейл-дизайна этой осенью.

Синий маникюр стал очень популярным. Модницы выбирают тона от нежно-голубого и до цвета Тиффани. Тогда как сочный электрик – хит осени 2023. Этот яркий и смелый оттенок можно вплести в любой нейл-дизайн: от холодных синих закорючек до ярких синих кончиков французского маникюра.

Вы можете полностью покрыть ногтевую пластину синим лаком или накрасить только кончики. Завитушки и линии, геометрические рисунки, абстракция, принты или мерцание: есть много способов разнообразить ваш осенний нейл-дизайн в синих тонах.

Идеи маникюра в синем цвете

Синий маникюр
Яркий дизайн
Синий маникюр
Стильная идея
Синий маникюр
Необычный нейл-арт
Синий маникюр
Трнедовый синий
Синий маникюр
Модная идея
Синий маникюр
Блеск не помешает
Синий маникюр
Нестандартный маникюр
Синий маникюр
Огненный дизайн
Синий маникюр
Эффектные принты
Синий маникюр
Палитра синего

Если синий маникюр кажется вам слишком ярким, то подберите более спокойный нейл-арт для этой осени. Ранее "Телеграф" рассказывал о роскошных идеях нюдового маникюра, который уместен в любой ситуации.

Теги:
#Маникюр #Синий цвет