Какие тренчи в моде этой осенью: топ стильных вариантов, если базовый бежевый плащ надоел (фото)

Тренч поможет вам составить много ярких аутфитов в любую погоду

Разнообразие верхней одежды осенью включает в себя не только куртки и пальто. Удачным вариантом станет тренч, и актуальны не только базовые бежевые варианты, которых в шутку сравнивают с плащом лейтенанта Коломбо.

Какие тренчи в моде этой осенью? Об этом рассказывает стилист Яна Платонова в своем блоге в Instagram.

Тренч – один из самых популярных вариантов верхней одежды в осенний сезон. Однако есть возможность выделиться из толпы модниц в подобных плащах. Если вы стермитесь избежать массовости и банальности, то стилист советует выбирать не бежевый тренч.

"Разнообразие цветов и фактур позволяют сполна подчеркнуть вашу индивидуальность. Кожаные, замшевые, с декором, макси и миди, даже длина до колена постепенно возвращается в ряды трендов. Выбирайте по своему вкусу, ведь отказываться от тренчей полностью – это добровольно избавляться от очень практичного и универсального предмета в гардеробе", — отмечает Платонова.

С тренчами можно собрать много стильных образов. К примеру, стилист предлагает такие формулы: тренч + total black, тренч с джинсами и конверсами. Платонова призывает добавлять больше аксессуаров в портретную зону, носить тренчи с яркими шарфами, выбирать цветные водолазки и свитера или набрасывать джемпера поверх плаща.

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