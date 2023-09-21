Идеально подойдет для осени: десять стильных идей маникюра в шоколадных оттенках (фото)
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Покройте ногти коричневым лаком или добавьте шоколадные тона в эффектный нейл-арт
В осеннем сезоне шоколадные оттенки остаются в топе модных тенденций, и маникюр не стал исключением. Есть много удачных вариантов, чтобы накрасить ногти в коричневых тонах.
Карамельный, кофейный, терракотовый и шоколадный – эти цвета сделают ваш маникюр потрясающим этой осенью. О трендовых нейл-дизайнах пишет Byrdie.
Эффектной комбинацией на ногтях станет неожиданное сочетание коричневого и черного. Не спешите полностью покрывать ногтевую пластину лаком, лучше вплести шоколадные оттенки в стильный нейл-арт.
Освежить осенний маникюр поможет красивый дизайн. Выбирайте рисунки сердец или цветов, абстракцию, четкие или волнистые линии, анималистический принт. Не менее симпатичными ваши ногти будут с мраморным нейл-артом в коричневых тонах. Контрастное сочетание оттенков или более мягкий цветовой декор – выбор за вами.
Идеи осеннего маникюра 2023
Ранее "Телеграф" рассказывал, что вне зависимости от появления нейл-трендов остается актуальным нюдовый маникюр. Такой дизайн украсит ногти любой длины и будет уместен с каждым осенним образом.