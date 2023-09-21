"Кошачьи глаза" и дерзкие кудри: топ-4 тренда Недели моды в Нью-Йорке, которые нужно попробовать (фото)

Макияж и прическа играют далеко не последнюю роль в создании вашего образа

Сентябрь – это не просто начало осени, а и скачок в будущее моды и красоты. Дизайнеры из столиц моды Нью-Йорка, Лондона, Милана и Парижа занимают центральное место, формируя тренды и задавая тон. Так же, как мастера нейл-арта развивают модные тренды маникюра 2023, свои тенденции диктуют визажисты и стилисты по волосам.

Команда Hypebae отобрала четыре тренда в прическе и макияже, которые определили Неделю моды в Нью-Йорке. Эти завораживающие образы будут штурмовать улицы в ближайшие месяцы и останутся с нами и весной.

Модный макияж 2023 — форма и цвет

"Кошачьи глаза" или "Метод Sheika Daley"

Этот футуристический макияж создала известная визажист Шейка Дэйли. Четкая подводка для глаз была подобрана в соответствии с индивидуальной формой глаз модели.

Фото: Laquan Smith Nyfw Ss24/Lancome

Стиль Cafe Latte

Мы все еще находимся в эпохе Latte Makeup, и она продлится и в следующем году. Эти терракотовые дымчатые оттенки хорошо переходят из осеннего в весенний сезон и являются универсальными для дневного или вечернего образа.

Фото: Tibi Nyfw Ss24/Aveda

Великолепные кудри

Как и ожидалось, потрясающие кудри будут модными осенью 2023 года. Но антигравитационным спреем стоит запастись, поскольку эта тенденция была яркой и в коллекциях весна-лето 2024.

Фото: Philip Lim Nyfw Ss24/Getty Images

Плетеный балеткор

Женственность и удобство этой прически, известной как стиль балерин, были ярко подчеркнуты различными аксессуарами. Плетеные балетные пучки, ленты, вплетенные в намеренно распущенные пряди, и многое другое выделялись на Неделе моды в Нью-Йорке.

Фото: Collina Strada/Christian Siriano Nyfw Ss24

Ранее мы рассказывали, что носить на работу осенью модно в этом сезоне. Стилисты собрали 11 готовых образов на любой вкус и цвет.