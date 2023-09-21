Топ-6 джинсовых трендов, на которые стоит обратить внимание в осеннем сезоне (фото)

По версии подиумов, это ключевые тренды денима для сезона осень/зима

Дизайнеры, в частности Dior, Zimmermann, Jean Paul Gaultier и Diesel, представили деним на своих подиумах в сезоне осень/зима – от эффектной верхней одежды до объемных текстур — и доказали, что эта базовая одежда никуда не уходит. Осенне-зимние модные тренды 2023 года возвращаются к классическим силуэтам и крою, которые стали красной нитью в трендах денима. Также было заметно возвращение к одному из самых противоречивых предметов – узким джинсам.

Если вы готовы переосмыслить стиль джинсов и денима в целом, стоит обратить внимание на эти вещи, отмечает портал Woman&Home. Независимо от того, хотите ли вы вдохнуть новую жизнь в свои классические вещи или готовы инвестировать во что-то новое, это лучшие образы, которые могли попасть на ваш радар в этом сезоне.

Что модно носить осенью 2023 — деним

Проанализировав сотни показов, мы заметили, что эти тренды появляются снова и снова. Вот что вам нужно знать, чтобы создать свой модный стиль.

Структурные куртки

Dior, Mugler, Chicco Mao. Фото: Getty Images

Текстурированные джинсы

Roberto Cavalli, Jean Paul Gaultier, Coach. Фото: Getty Images

Джинсовая многослойность

Mugler, Rokh, Act No1. Фото: Getty Images

Джинсовые рубашки

Nahmias, Diesel, Zimmermann. Фото: Getty Images

Смешанные текстуры и цвета

Ahluwalia, Etudes, Marine Serre. Фото: Getty Images

Узкие джинсы

Celine, Zimmermann, Diesel. Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, какие тренды стрит стайл 2023 были замечены на Неделе моды в Нью-Йорке. Эти шесть трендов носили все!