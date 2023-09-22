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Не только красный: стильные образы с вещами трендового цвета butter yellow (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Butter yellow – один из трендовых цветов этой осени Новость обновлена 22 сентября 2023, 10:30
Butter yellow – один из трендовых цветов этой осени. Фото instagram.com/trendsarefriends

Для желающих внести немного разноцветья в свой серо-бело-черный гардероб

В новых коллекциях мировых дизайнеров красный стал признанным лидером и популярным трендом. Эта цветовая гамма актуальна как в полностью красных образах, так и в деталях в виде аксессуаров и обуви. Однако стоит выделить еще один трендовый цвет – butter yellow.

Это один из трендовых цветов этой осени, отмечает персональный стилист Марина Фадиева. Мягкий и деликатный оттенок, который не кричит о себе, а любезно говорит.

Для желающих добавить немного цвета к серо-бело-черному гардеробу подойдет идеально. Неприхотлив в комбинировании. Настолько, что к самым светлым оттенкам можно относиться как к белым в принципах сочетания.

Также этот цвет выглядит классно в качестве акцентов в образе. Для начала можно попробовать маникюр в таком цвете. Один из немногих лаков, который волшебным образом сочетается с чем угодно.

Как носить butter yellow в образах: идеи

нежно-желтая одежда
нежно-желтое платье
нежно-желтая рубашка
нежно-желтый плащ
нежно-желтый комбинезон
нежно-желтый костюм
нежно-желтые штаны
нежно-желтая одежда
нежно-желтая одежда

Ранее мы рассказывали, что красный цвет сейчас можно найти во всех сегментах почти во всех брендах. "Телеграф" писал, как выглядит актуальная обувь в красном цвете.

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#Мода #Модные цвета #Желтый цвет