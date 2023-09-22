Не только красный: стильные образы с вещами трендового цвета butter yellow (фото)

Для желающих внести немного разноцветья в свой серо-бело-черный гардероб

В новых коллекциях мировых дизайнеров красный стал признанным лидером и популярным трендом. Эта цветовая гамма актуальна как в полностью красных образах, так и в деталях в виде аксессуаров и обуви. Однако стоит выделить еще один трендовый цвет – butter yellow.

Это один из трендовых цветов этой осени, отмечает персональный стилист Марина Фадиева. Мягкий и деликатный оттенок, который не кричит о себе, а любезно говорит.

Для желающих добавить немного цвета к серо-бело-черному гардеробу подойдет идеально. Неприхотлив в комбинировании. Настолько, что к самым светлым оттенкам можно относиться как к белым в принципах сочетания.

Также этот цвет выглядит классно в качестве акцентов в образе. Для начала можно попробовать маникюр в таком цвете. Один из немногих лаков, который волшебным образом сочетается с чем угодно.

Как носить butter yellow в образах: идеи

Ранее мы рассказывали, что красный цвет сейчас можно найти во всех сегментах почти во всех брендах. "Телеграф" писал, как выглядит актуальная обувь в красном цвете.