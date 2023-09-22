Топ-10 трендовых новинок маникюра, которые обязательно надо попробовать этой осенью (фото)

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В мире моды и красоты маникюр играет далеко не последнюю роль в создании вашего стильного образа. А осенний маникюр — это особое искусство, которое дает возможность выразить себя через цветовые комбинации, текстуры и узоры. Предлагаем подборку новых идей нейл-арта в трендах маникюра осени 2023.

Какой маникюр в моде 2023

Цветовая палитра в осенних тонах

Такие цвета напоминают осенние листья и пейзажи. Этот дизайн придает ногтям элегантный и ухоженный вид.

Фото: Телеграм-канал Ідеї Манікюру

Светлая нежность

Маникюр в нежных пастельных оттенках смотрится бесподобно. Такой утонченный и очаровательный образ наверняка не останется незамеченным.

Фото: Телеграм-канал Ідеї Манікюру

Насыщенный красный

Этот цвет сейчас в тренде и в одежде, и в обуви, и в аксессуарах — и, разумеется, в нейл-арте. Насыщенный красный символизирует страсть и силу, это одновременно и классический, и соблазнительный вариант.

Фото: Телеграм-канал Ідеї Манікюру

Космическая красота

Глубокая ночная темнота с яркими точками света напоминает звездное небо. Это создает впечатление бескрайних просторов вселенной на ваших ногтях.

Фото: Телеграм-канал Ідеї Манікюру

Прекрасное сочетание светлого и темного

Сочетание светлого и темного цвета создает удивительный контраст. Светлые ногти придают легкость, а темные — загадочность. Изюминкой станут загадочные надписи на светлом фоне.

Фото: Телеграм-канал Ідеї Манікюру

Сияние блесток

Блестки создают иллюзию сияющей звездной ночи. Этот дизайн просто приковывает внимание своей глубиной.

Фото: Телеграм-канал Ідеї Манікюру

Изысканный стиль с нестандартным френчем

Французский маникюр всегда в тренде. Модная интерпретация классического френч-маникюра с необычными и геометричными элементами придает ногтям изысканный вид.

Фото: Телеграм-канал Ідеї Манікюру

Великолепный контраст

Этот маникюр играет на контрасте между глубоким синим и нежным молочным оттенками. В результате ваши ногти смотрятся стильно и ярко.

Фото: Телеграм-канал Ідеї Манікюру

Очаровательный градиент

Градиентный переход между цветами создает фантастический образ. Неравномерно рассыпанные блестки, как звездное небо, приковывают взгляд.

Фото: Телеграм-канал Ідеї Манікюру

Милый дизайн

Этот образ включает нежные элементы. Чудесные цветочки придают ногтям очаровательный и игривый вид.

Фото: Телеграм-канал Ідеї Манікюру

Также в этом сезоне уверенно держится в трендах нюдовый маникюр 2023. Многие знаменитости отдают предпочтение этому стилю, например, Дженнифер Лопес. Какой маникюр поп-дива сделала на днях — смотрите по указанной ссылке.