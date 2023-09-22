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Кожаные, замшевые, с декором и не только: чем заменить надоедливый бежевый тренч (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Забудьте о бежевом тренче, если хотите разнообразия Новость обновлена 22 сентября 2023, 19:27
Забудьте о бежевом тренче, если хотите разнообразия. Фото Freepik

Оказывается, избежать массовости и банальности можно. Вечная классика, в этом случае, – проигрывает

Базовая верхняя одежда в виде тренча – это основной тренд этого десятилетия и совершенно необходимая вещь для осеннего гардероба. В новом сезоне бренды расширяют свой ассортимент, и уж точно можно забыть о вечной, и уже неактуальной классике — тренче бежевых оттенков.

За последний год они стали объектом мемов и насмешек, отмечает стилист Яна Платонова. Безусловно, все всегда зависит от индивидуальности и стилизации, но поскольку длинные тренчи в плоскости образов занимают преобладающий процент, их массовое появление в гардеробах и на улицах действительно создает эффект униформы.

Что же делать, чтобы избежать массовости и банальности, как ее побочного эффекта? Ответ на поверхности – выбирайте НЕ бежевый тренч. Разнообразие цветов и фактур позволяют сполна подчеркнуть вашу индивидуальность.

Чем заменить бежевый тренч

Кожаные, замшевые, с декором, макси и миди, даже длина до колена постепенно возвращается в ряды трендов. Выбирайте по своему вкусу, ведь отказываться от тренчей полностью – это добровольно избавляться от очень практичного и универсального предмета в гардеробе.

Если бежевый тренч уже есть у вас, то это тоже не повод расстраиваться и прятать его как можно дальше. Все же следует избегать шаблонных сочетаний. К примеру, тренч + total black, тренч с джинсами и конверсами и т.д. Добавляйте больше аксессуаров в портретную зону, носите тренчи с яркими шарфами, выбирайте цветные водолазки и свитера, набрасывайте джемпера поверх.

желтый тренч
длинный тренч
шоколадный тренч
длинный плащ
тренч длины миди
черный тренч
кожаный тренч
синий тренч
красный тренч

Ранее мы рассказывали, что красный цвет сейчас можно найти во всех сегментах почти во всех брендах. "Телеграф" писал, как выглядит актуальная обувь в красном цвете.

Теги:
#Мода #Плащи #Тренч