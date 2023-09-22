Кожаные, замшевые, с декором и не только: чем заменить надоедливый бежевый тренч (фото)

Оказывается, избежать массовости и банальности можно. Вечная классика, в этом случае, – проигрывает

Базовая верхняя одежда в виде тренча – это основной тренд этого десятилетия и совершенно необходимая вещь для осеннего гардероба. В новом сезоне бренды расширяют свой ассортимент, и уж точно можно забыть о вечной, и уже неактуальной классике — тренче бежевых оттенков.

За последний год они стали объектом мемов и насмешек, отмечает стилист Яна Платонова. Безусловно, все всегда зависит от индивидуальности и стилизации, но поскольку длинные тренчи в плоскости образов занимают преобладающий процент, их массовое появление в гардеробах и на улицах действительно создает эффект униформы.

Что же делать, чтобы избежать массовости и банальности, как ее побочного эффекта? Ответ на поверхности – выбирайте НЕ бежевый тренч. Разнообразие цветов и фактур позволяют сполна подчеркнуть вашу индивидуальность.

Чем заменить бежевый тренч

Кожаные, замшевые, с декором, макси и миди, даже длина до колена постепенно возвращается в ряды трендов. Выбирайте по своему вкусу, ведь отказываться от тренчей полностью – это добровольно избавляться от очень практичного и универсального предмета в гардеробе.

Если бежевый тренч уже есть у вас, то это тоже не повод расстраиваться и прятать его как можно дальше. Все же следует избегать шаблонных сочетаний. К примеру, тренч + total black, тренч с джинсами и конверсами и т.д. Добавляйте больше аксессуаров в портретную зону, носите тренчи с яркими шарфами, выбирайте цветные водолазки и свитера, набрасывайте джемпера поверх.

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