Балетки, блейзер и не только: топ-5 культовых трендов сентября, которые обязаны быть в вашем гардеробе (фото)

Показы Месяца моды Большой Четверки только наполовину завершены

Недели моды проходят в Нью-Йорке, Париже, Лондоне и Милане дважды в год. В течение этого масштабного мероприятия модниц ожидает свежая порция уличных фотографий, отражающих взгляды лидеров отрасли на модные тренды в реальной жизни.

Портал who what wear отмечает, что есть сотни, если не тысячи разных нарядов. Поэтому работает так много людей, чтобы представить вам сжатый обзор тенденций и ключевые предметы, которые модные редакторы, стилисты, авторы и влиятельные люди фактически выбирают для покупки, чтобы носить в новом сезоне.

Показы Месяца моды Большой Четверки только наполовину завершены. Но уже есть более чем достаточно материала, чтобы сделать выводы. Определенно, некоторые тренды уже являются явными лидерами в соревновании за самые популярные вещи. Некоторые предметы гардероба действительно достигли статуса культовых в этом сентябре.

Особое внимание как дизайнеры, так и модницы на улицах законодательных столиц мира моды уделили в этом сезоне балеткам — как однотонным, так и украшенным металлическими заклепками. Прочно заняли свое место в трендах сентября жакеты с подплечниками разных цветов и текстур, блейзеры и куртки. И, конечно же, вновь в тренде кожаные сумки.

Фото: Who What Wear

Фото: Who What Wear

Фото: Getty Images

Фото: Who What Wear

Фото: Who What Wear

Фото: Who What Wear

Фото: THE STYLE STALKER

Фото: Who What Wear

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