Укр

Балетки, блейзер и не только: топ-5 культовых трендов сентября, которые обязаны быть в вашем гардеробе (фото)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Модные тренды осени 2023 фотографируют на Неделе моды Новость обновлена 23 сентября 2023, 08:55
Модные тренды осени 2023 фотографируют на Неделе моды. Фото Freepik

Показы Месяца моды Большой Четверки только наполовину завершены

Недели моды проходят в Нью-Йорке, Париже, Лондоне и Милане дважды в год. В течение этого масштабного мероприятия модниц ожидает свежая порция уличных фотографий, отражающих взгляды лидеров отрасли на модные тренды в реальной жизни.

Портал who what wear отмечает, что есть сотни, если не тысячи разных нарядов. Поэтому работает так много людей, чтобы представить вам сжатый обзор тенденций и ключевые предметы, которые модные редакторы, стилисты, авторы и влиятельные люди фактически выбирают для покупки, чтобы носить в новом сезоне.

Показы Месяца моды Большой Четверки только наполовину завершены. Но уже есть более чем достаточно материала, чтобы сделать выводы. Определенно, некоторые тренды уже являются явными лидерами в соревновании за самые популярные вещи. Некоторые предметы гардероба действительно достигли статуса культовых в этом сентябре.

Особое внимание как дизайнеры, так и модницы на улицах законодательных столиц мира моды уделили в этом сезоне балеткам — как однотонным, так и украшенным металлическими заклепками. Прочно заняли свое место в трендах сентября жакеты с подплечниками разных цветов и текстур, блейзеры и куртки. И, конечно же, вновь в тренде кожаные сумки.

балетки
Фото: Who What Wear
балетки
Фото: Who What Wear
балетки
Фото: Getty Images
жакет и широкие джинсы
Фото: Who What Wear
брючный костюм и кожаная сумка
Фото: Who What Wear
жакет и кожаная сумка
Фото: Who What Wear
серый блейзер
Фото: THE STYLE STALKER
кожаная куртка
Фото: Who What Wear
розовая куртка
Фото: instagram.com/kristihoward

Ранее мы рассказывали, с чем носить свитер оверсайз. Смотрите по ссылке топ-10 реальных идей для модного образа, замеченных на улицах города.

Теги:
#Мода