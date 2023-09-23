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Роскошный маникюр на осень 2023: какие цвета и оттенки в тренде этого сезона (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Трендовые цвета маникюра на осень 2023 - фото Новость обновлена 23 сентября 2023, 14:37
Трендовые цвета маникюра на осень 2023 - фото. Фото pexels.com

Чтобы придать вашим ногтям еще больше роскоши, можно добавить немного блеска

В осенних цветах ногтей есть что-то особенное: эти оттенки очень благородные, элегантные и роскошные, что делает образ каждой девушки богатым и стильным. Более того, они отлично сочетаются с осенним гардеробом и обеспечивают изысканный стиль.

Стоит отметить, что любительницы яркого и эффектного дизайна тоже найдут для себя много идей для вдохновения. Какие же цвета и оттенки в тренде осенью 2023 — смотрите далее.

Трендовые цвета маникюра на осень 2023:

  • Зеленый — означает жизненную силу и надежду. И более пастельный светло-зеленый, и насыщенный зеленый будут популярны осенью в 2023 году.
  • Красные ногти будут по-прежнему популярны этой осенью. Красный всегда вызывает страсть, это оттенок неподвластный времени.
  • Бордовый это красновато-фиолетовый оттенок, который столь же элегантен, как и яркий красный, и оба оттенка идеально подходят для холодных осенних месяцев.
  • Серый — популярный цвет, который одновременно является модным, классическим и вечным. Более темные оттенки серого идеально подходят для осени и зимы. Он также прекрасно сочетается с серебряными и золотыми украшениями, что делает его универсальным
  • Шоколадный — согревающий цвет, который так хорошо сочетается с любым оттенком одежды оттенком кожи и идеально подходит для осени. Он особенно красиво смотрится в сочетании с бледно-розовой или теплой оранжевой одеждой и прекрасно сочетается с золотыми украшениями.
  • Темно-синий. Глубокий темно-синий хорошо подходит для осени и зимы, и он великолепен в однотонном исполнении.
  • Розовый цвет в этом году повсюду, так что даже осенний маникюр он не обошел стороной.
зеленый матовый маникюр
розовый маникюр со стразами
матовый шоколадный маникюр
серый маникюр с дизайном
серый маникюр с геометрией
бордовый маникюр с дизайном
нежно розовый маникюр
бордовый матовый маникюр
красный осенний маникюр
серый маникюр градиент
коричневый маникюр
красный маникюр со стразами
синий блестящий маникюр
розовый маникюр перепелиное яйцо
шоколадный маникюр
синий маникюр с дизайном
зеленый маникюр с блеском
красный маникюр на острые ногти
шоколадный маникюр с фольгой
оливковый маникюр
синий маникюр

Также в этом сезоне уверенно держится в трендах нюдовый маникюр 2023. Многие знаменитости отдают предпочтение этому стилю, например, Дженнифер Лопес.

Теги:
#Мода #Маникюр #Стиль