Роскошный маникюр на осень 2023: какие цвета и оттенки в тренде этого сезона (фото)

Чтобы придать вашим ногтям еще больше роскоши, можно добавить немного блеска

В осенних цветах ногтей есть что-то особенное: эти оттенки очень благородные, элегантные и роскошные, что делает образ каждой девушки богатым и стильным. Более того, они отлично сочетаются с осенним гардеробом и обеспечивают изысканный стиль.

Стоит отметить, что любительницы яркого и эффектного дизайна тоже найдут для себя много идей для вдохновения. Какие же цвета и оттенки в тренде осенью 2023 — смотрите далее.

Трендовые цвета маникюра на осень 2023:

Зеленый — означает жизненную силу и надежду. И более пастельный светло-зеленый, и насыщенный зеленый будут популярны осенью в 2023 году.

Красные ногти будут по-прежнему популярны этой осенью. Красный всегда вызывает страсть, это оттенок неподвластный времени.

ногти будут по-прежнему популярны этой осенью. Красный всегда вызывает страсть, это оттенок неподвластный времени. Бордовый это красновато-фиолетовый оттенок, который столь же элегантен, как и яркий красный, и оба оттенка идеально подходят для холодных осенних месяцев.

это красновато-фиолетовый оттенок, который столь же элегантен, как и яркий красный, и оба оттенка идеально подходят для холодных осенних месяцев. Серый — популярный цвет, который одновременно является модным, классическим и вечным. Более темные оттенки серого идеально подходят для осени и зимы. Он также прекрасно сочетается с серебряными и золотыми украшениями, что делает его универсальным

— популярный цвет, который одновременно является модным, классическим и вечным. Более темные оттенки серого идеально подходят для осени и зимы. Он также прекрасно сочетается с серебряными и золотыми украшениями, что делает его универсальным Шоколадный — согревающий цвет, который так хорошо сочетается с любым оттенком одежды оттенком кожи и идеально подходит для осени. Он особенно красиво смотрится в сочетании с бледно-розовой или теплой оранжевой одеждой и прекрасно сочетается с золотыми украшениями.

Темно-синий . Глубокий темно-синий хорошо подходит для осени и зимы, и он великолепен в однотонном исполнении.

. Глубокий темно-синий хорошо подходит для осени и зимы, и он великолепен в однотонном исполнении. Розовый цвет в этом году повсюду, так что даже осенний маникюр он не обошел стороной.

Также в этом сезоне уверенно держится в трендах нюдовый маникюр 2023. Многие знаменитости отдают предпочтение этому стилю, например, Дженнифер Лопес.