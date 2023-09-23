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Как сделать брюки акцентными в образе: советы стилиста и стильные формулы на осень (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Сделайте брюки акцентными в своем образе осенью 2023 года Новость обновлена 23 сентября 2023, 18:41
Сделайте брюки акцентными в своем образе осенью 2023 года. Фото Freepik

Добавьте акцент в свой образ с помощью брюков

Для придания современного стильного образа важно, чтобы он выделялся из повседневности, но при этом не выглядел слишком необычно. Необходимо добавить какой-нибудь особый элемент. Именно такой "изюминкой" могут стать обычные и одновременно не скучные штаны.

Персональный стилист Алена Сагирова подобрала актуальные и интересные формулы, где брюки являются ключевым акцентом в образе. С ними можно смело экспериментировать, отметил эксперт в Инстаграме.

Белая футболка с трикотажным/вязаным жилетом + брюки + обувь на каблуке (желательно острый мыс)

Белая футболка с трикотажным/вязаным жилетом брюки обувь на каблуке

Фактурный жакет + объемные брюки/карго + низкий ход

Фактурный жакет объемные брюки/карго низкий ход

Джемпер с белой футболкой + брюки нейтральных оттенков + низкий ход

Джемпер с белой футболкой брюки нейтральных оттенков низкий ход

Наслоение свитеров/джемперов в верхней части + расслабленные брюки + низкий ход/kitten heel

Наслоение свитеров/джемперов в верхней части расслабленные брюки низкий ход/kitten heel

Яркое плечевое/поясное изделие + другие вещи в образе нейтрального цвета + низкий ход

Яркое плечевое/поясное изделие другие вещи в образе нейтрального цвета низкий ход

Пиджак и брюки из разных "опер" + добавляем наслоение по возможности + острый мыс

Пиджак и штаны добавляем наслоение по возможности острый мыс

Расслабленные брюки + костюмная жилетка/свитер такого же цвета + пальто + низкий ход

Расслабленные брюки костюмная жилетка/свитер такого же цвета пальто низкий ход

Брюки и пиджак похожей палитры + яркий джемпер/свитер + ремень + низкий ход

Брюки и пиджак похожей палитры яркий джемпер/свитер ремень низкий ход

Напомним, что в новых коллекциях дизайнеров красный стал признанным лидером и популярным трендом. Однако стоит выделить еще один трендовый цвет – butter yellow. Мы рассказывали, как носить нежно-лимонные оттенки в образах.

Теги:
#Мода #Стиль #Брюки