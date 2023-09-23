Как сделать брюки акцентными в образе: советы стилиста и стильные формулы на осень (фото)

Добавьте акцент в свой образ с помощью брюков

Для придания современного стильного образа важно, чтобы он выделялся из повседневности, но при этом не выглядел слишком необычно. Необходимо добавить какой-нибудь особый элемент. Именно такой "изюминкой" могут стать обычные и одновременно не скучные штаны.

Персональный стилист Алена Сагирова подобрала актуальные и интересные формулы, где брюки являются ключевым акцентом в образе. С ними можно смело экспериментировать, отметил эксперт в Инстаграме.

Белая футболка с трикотажным/вязаным жилетом + брюки + обувь на каблуке (желательно острый мыс)

Фактурный жакет + объемные брюки/карго + низкий ход

Джемпер с белой футболкой + брюки нейтральных оттенков + низкий ход

Наслоение свитеров/джемперов в верхней части + расслабленные брюки + низкий ход/kitten heel

Яркое плечевое/поясное изделие + другие вещи в образе нейтрального цвета + низкий ход

Пиджак и брюки из разных "опер" + добавляем наслоение по возможности + острый мыс

Расслабленные брюки + костюмная жилетка/свитер такого же цвета + пальто + низкий ход

Брюки и пиджак похожей палитры + яркий джемпер/свитер + ремень + низкий ход

Напомним, что в новых коллекциях дизайнеров красный стал признанным лидером и популярным трендом. Однако стоит выделить еще один трендовый цвет – butter yellow. Мы рассказывали, как носить нежно-лимонные оттенки в образах.