Карамель, шоколад или кофе: топ-13 осенних идей маникюра в коричневых тонах, от которого нереально отвести взгляд (фото)

Со стильным маникюром ваш осенний образ будет безукоризненным

Осенью традиционно в моду входят коричневые оттенки, которые с легкостью можно вписать в эффектный маникюр в этом сезоне. Карамель, шоколад, янтарь, кофе или другой тон сделает ваши ногти превосходными.

Если вы в поиске идей для маникюра этой осенью, то нейл-арт в коричневых тонах улучшит любой ваш образ в этом сезоне. Об этом пишет Byrdie.

Неофициальный цвет уютного сезона, коричневый, — это незаменимый оттенок, который можно добавить в вашу маникюрную линейку. Вы можете просто покрыть ногти глянцевым лаком или же добавить кофейный тон на кончики любимого френча.

Попробуйте сочетать в нейл-арте сразу все оттенки шоколада, включая белый, молочный и черный. Даже с черным коричневый оттенок будет выглядеть эффектно. Не бойтесь добавлять рисунки, хоть милые розовые сердечки, хоть фактурные цветы. Леопардовый принт или золотистая фольга – еще один способ украсить осенний маникюр.

Идеи осеннего маникюра в коричневых тонах

Ранее "Телеграф" писал о модном в любое время года нюдовом маникюре. Вы можете сделать ногти эффектными, используя нейл-арт или уникальную форму.