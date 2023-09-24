Лучше обуви для осени не найти: семь стильных образов с клогами для вдохновения (фото)
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Клоги сочетаются буквально со всем
Отменный вариант обуви для осеннего сезона не только актуальные ковбойки, а и универсальные клоги. Мощная подошва позволить гулять на улице в любую погоду, а эффектная модель повысит градус стиля в каждом образе.
Как сочетать клоги в осенних аутфитах? Об этом рассказывает стилист Анастасия Мальцева в Instagram.
Так, клоги – один из трендов обуви в сезоне осень-2023. Особенно удачно такая пара дополнит образы в золотую пару.
Клоги не только практичны, но и хорошо комбинируется в вещами базового гардероба. Стилист советует сочетать эту обувь с джинсами, узкими брюками, шортами (бермуды, например), элегантными костюмами, а также юбками (мини или в бельевом стиле), платьями длины миди или макси свободного кроя. В качестве верхнего слоя в образах с клогами надевайте футболки, трикотажные топы, длинные кардиганы или жакеты.
Стильные идеи образов с клогами
Ранее "Телеграф" рассказывал, что хитом осени стала обувь красного цвета. Мэри Джейн, балетки, кеды, слингбеки и туфли-лодочки – выбор приятно впечатлит модниц.