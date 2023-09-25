Это не только о Пасхе и Рождестве: как создавать стильные этно-образы каждый день (фото)

Украинские мотивы выражаются, прежде всего, в вышивке, но можно поэкспериментировать и с обычными рубашками

Независимо от направления, которому привержена этническая мода, ее характеристиками всегда является использование натуральных тканей, насыщенные цвета, необычные крои, интересный декор, такой как вышивка, бисер и аппликации, и яркие аксессуары – тонкие ремешки на талию, венки из цветов, плетеные браслеты. В этно-стиле всегда важен комфорт и полная свобода движений. Такая одежда особенно популярна в летнее время года — в прошлом сезоне на пике популярности были платья в стиле этно.

В то же время этно-стиль — это не только о Пасхе, Рождестве и Дне Независимости. Это о современной эстетике, которая несет в себе оригинальность и неповторимость дизайна одежды, обуви, украшений и аксессуаров, пишут эксперты блога о моде pumpyourstyle.studio.

Этнические элементы имеют место в обыденных образах. На фото ниже представлены шесть образов, посвященных современной этно-эстетике. Вдохновляйтесь идеями и претворяйте в жизнь стильные этно-аутфиты не только с вышиванками.

Кстати, для придания современного стильного образа важно, чтобы он выделялся из повседневности, но при этом не выглядел слишком необычным. Именно такой "изюминкой" могут стать обычные и одновременно нескучные брюки.