Дизайн, который покорил весь мир: как выглядит самый трендовый маникюр этой осени (фото)

Такой дизайн будет круто смотрится на любой длине и форме ногтей

Поход к мастеру маникюра для модниц — это невероятно сложный выбор дизайна ногтей, а поскольку эта процедура делается в основном на недели 2-3, нужно выбрать такой, чтобы и не приелся и не надоел. Для этого мы делимся с вами самыми трендовыми дизайнами маникюра, чтобы облегчить выбор.

Стилисты отмечают, что самым трендовым маникюром осени 2023 является — анималистический дизайн. При чем, стоит отметить, что вариантов такого нейл-арта очень много, ведь можно выбрать тот животный принт, который нравится больше всего, и это не только тигр или леопард.

Самые актуальные анималистические принты осени 2023 года:

Черепаховый панцирь

Леопардовый окрас

Змеиная кожа

Коровья расцветка

А чтобы ваш маникюр был еще более трендовым и стильным, стоит обратить внимание на актуальные цвета и оттенки в маникюре на осень 2023 года. В топе коричневые, темно-зеленые и желтые оттенки. Ну и конечно же — "вечный" нюд.

Ранее "Телеграф" писал о модном в любое время года нюдовом маникюре. Вы можете сделать ногти эффектными, используя нейл-арт или уникальную форму.