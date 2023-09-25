Топ-7 трендов сезона, которые обязательно должны быть в вашем гардеробе этой осенью (фото)

Экспериментируйте с модными тенденциями, чтобы создать свой уникальный образ

Осень скоро принесет освежающую прохладу и мы с нетерпением последуем зову сезона. С бодрым ветерком и ароматным латте в руках все сильнее становится привлекательность уютных свитеров и стильной многослойности.

В этой статье мы предлагаем рассмотреть семь основных предметов, которые сделают ваш образ неотразимым. Портал TheMadamBlue дает экспертные советы по поводу того, как легко включить их в свой сезонный гардероб.

Модные тренды осени 2023, обязательные к исполнению

Стиль деним

Деним — это не только пара джинсов. Не стесняйтесь изучить возможности этой осенней ткани для платьев, брюк, юбок, ботинок и прочих вещей. Вы можете надеть джинсовую юбку макси или черное джинсовое платье прямого кроя, чтобы создать впечатляющий ансамбль.

Кожаные сапоги

Обувь переходит от одного осеннего наряда к другому как универсальный элемент гардероба. Бесспорно, кожа в этом сезоне выигрывает у замши и всех других материалов.

Легкие пальто

Тренч – это идеальная многослойная вещь, идеально заполняющая пропасть между стилем и функциональностью. Созданные с практичностью, эти легкие пальто могут сделать любую повседневную одежду более изысканной. Наденьте классический тренч цвета хаки с кремовой водолазкой, чтобы создать нейтральный однотонный образ, или выберите с длинными рукавами-фонариками для игривости. Чтобы сделать тренч главным элементом наряда, выбирайте черный кожаный.

Свитера

Нет ничего более уютного, чем свитер в осенне-зимний сезон. Эти вещи не только дарят уютное тепло, но и могут похвастаться широким спектром текстур и цветов, соответствующих вашему стилю.

Вы можете надеть однотонный свитер на платье миди или выбрать цветное длинное платье-свитер. Чтобы создать шикарно-спортивный вид, наденьте свитер-жилет поверх рубашки на пуговицах и спортивных брюк.

Кардиганы

В профессиональном стиле кардиганы предлагают идеальное сочетание комфорта и тепла, придавая вашему образу чувственности. Почувствуйте привлекательность помощью кардигана с приспущенными плечами или сделайте смелое заявление в эффектном платье-кардигане. Для добавления нотки шика и королевского шарма выберите плиссированный кардиган с золотыми пуговицами.

Кроссовки

Что касается осенней обуви, кроссовки — это воплощение комфорта, которое можно адаптировать к любой ситуации, дома или на улице, повседневные или официальные. В то время как комбинация классических спортивных брюк и кроссовок обеспечивает непревзойденный комфорт, вы можете улучшить свой стиль, соединив их с джинсами и роскошным пальто. В те моменты, когда вы хотите создать непринужденный, но деловой повседневный вид, кроссовки в сочетании с приталенными брюками и драпированным кардиганом создадут идеальный баланс между комфортом и стилем.

Повседневная куртка

Когда погода становится прохладнее, повседневная куртка в вашем гардеробе становится необходимой для всего: от бега по делам до работы и отдыха. Для приключенческого дня на свежем воздухе выберите удобную стеганую куртку с флисовой подкладкой или кожаный бомбер. Если в ваши планы входит неторопливое посещение магазина или работа в кафе, подумайте о том, чтобы пиджак с шарфом в клетку был удобным и стильным.

Ранее мы показывали, какие модные тренды 2023 уже сошли на улицы с подиумов этой осенью. Месяц моды Большой Четверки (Нью-Йорк, Париж, Лондон и Милан) выделил пять главных популярных тенденций.