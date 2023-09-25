Как выбрать стильное пальто этой осенью: топ-6 трендовых фасонов (фото)

Пальто может не только греть, а и стать частью эффектного осеннего образа

Среди трендов на верхнюю одежду в осеннем сезоне одно из главных мест занимает пальто. С этим элементом гардероба вы сможете составить много стильных аутфитов.

Какие пальто оказались на пике тенденций в сезоне осень-2023? Стилист Mari Polonska в Instagram называет шесть ключевых трендов.

Так, в этом сезоне стилист советует обратить внимание на такие тренды при выборе осеннего пальто:

Светлый цвет. Так вы повысите градус элегантности и женственности в образе. В топе оттенков кремовый, айвори или экрю.

Так вы повысите градус элегантности и женственности в образе. В топе оттенков кремовый, айвори или экрю. Маскулинное пальто длины макси. Острые линии, прямой крой и макси впишутся в трендовую эстетику 90-х и придадут статуснсти.

Острые линии, прямой крой и макси впишутся в трендовую эстетику 90-х и придадут статуснсти. Пальто под пояс, или пальто-халат. Это универсальный крой для образов как в smart casual, так и деловом стиле.

Это универсальный крой для образов как в smart casual, так и деловом стиле. Укороченное пальто без воротника. Такой трендовый фасон разнообразит ваш осенний гардероб. Особенно удачен для женщин небольшого роста.

Такой трендовый фасон разнообразит ваш осенний гардероб. Особенно удачен для женщин небольшого роста. Pea coat — двубортное пальто до середины бедра. Когда-то униформа моряков теперь дополняет тредовые осенние аутфиты.

Когда-то униформа моряков теперь дополняет тредовые осенние аутфиты. Пальто ниже колена в минималистическом стиле. Идеальное решение для комплектов с брюками и джинсами.

Модные осенние пальто 2023

Маскулинность в тренде

Не забываем о поясе

Удачный фасон

Трендовые оттенки

Альтернатива длинному пальто

Минимализм всегда уместен

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой модной верхней одежде этой осенью. Вы без труда выберете стильную косуху или подберете яркий тренч – альтернативу надоевшему бежевому плащу.