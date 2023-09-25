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Как выбрать стильное пальто этой осенью: топ-6 трендовых фасонов (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Без пальто осенью не обойтись
Без пальто осенью не обойтись. Фото Freepik

Пальто может не только греть, а и стать частью эффектного осеннего образа

Среди трендов на верхнюю одежду в осеннем сезоне одно из главных мест занимает пальто. С этим элементом гардероба вы сможете составить много стильных аутфитов.

Какие пальто оказались на пике тенденций в сезоне осень-2023? Стилист Mari Polonska в Instagram называет шесть ключевых трендов.

Так, в этом сезоне стилист советует обратить внимание на такие тренды при выборе осеннего пальто:

  • Светлый цвет. Так вы повысите градус элегантности и женственности в образе. В топе оттенков кремовый, айвори или экрю.
  • Маскулинное пальто длины макси. Острые линии, прямой крой и макси впишутся в трендовую эстетику 90-х и придадут статуснсти.
  • Пальто под пояс, или пальто-халат. Это универсальный крой для образов как в smart casual, так и деловом стиле.
  • Укороченное пальто без воротника. Такой трендовый фасон разнообразит ваш осенний гардероб. Особенно удачен для женщин небольшого роста.
  • Pea coat — двубортное пальто до середины бедра. Когда-то униформа моряков теперь дополняет тредовые осенние аутфиты.
  • Пальто ниже колена в минималистическом стиле. Идеальное решение для комплектов с брюками и джинсами.

Модные осенние пальто 2023

Стильные пальто на осень
Маскулинность в тренде
Стильные пальто на осень
Не забываем о поясе
Стильные пальто на осень
Удачный фасон
Стильные пальто на осень
Трендовые оттенки
Стильные пальто на осень
Альтернатива длинному пальто
Стильные пальто на осень
Минимализм всегда уместен

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой модной верхней одежде этой осенью. Вы без труда выберете стильную косуху или подберете яркий тренч – альтернативу надоевшему бежевому плащу.

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#Тренды #Пальто