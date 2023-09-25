С чем носить косуху этой осенью: идеи нескучных образов для золотой поры (фото)

С косухой вы сможете составить умопомрачительные аутфиты

Золотая пора – время роскошных нарядов с кожаной курткой, без которой в осеннем гардеробе не обойтись. Косуха с потертостями оказалась на пике трендов и при умелой стилизации станет акцентом вашего лука.

С чем сочетать косуху в сезоне осень-2023, чтобы образ не получился скучным? Об этом рассказывает стилист Матвей Калугин в Instagram.

Стилист поделился советами, которые помогут создать свежий и небанальный образ с косухой. Калугин предлагает комбинировать стили в образе, а не носить кожаную куртку только в аутфитах в эстетике кэжуал или гранж.

Кроме того, черная куртка может "потеряться" в образе, если другие вещи такого же цвета. Попробуйте разбивать наряд хотя бы одним цветовым акцентом: это может быть сумка, обувь, головной убор, принт.

Не забываем о многослойности. Стилист привел в пример такие носибельные формулы:

топ + укороченный жакет + удлиненная косуха,

рубашка + кардиган + косуха,

водолазка + трикотажный жилет + косуха.

Этой осенью в моде не только черные кожаные куртки. Оттенки розового, коричневого, зеленого или даже белый цвет могут освежит ваш осенний гардероб.

Также Калугин подчеркивает важность акссесуаров в образе. К примеру, кстандартной формуле "джинсы+белая футболка+косуха" он предлагает добавить настроения lady like трендовым массивным жемчугом и слингбеками на kitten heel. Эстетика вестерна обеспечена, если вы наденете казаки, авиаторы и шляпу. ⠀

Стильные образы с косухами на осень 2023

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