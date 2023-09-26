Эффект прохладного блеска: топ-8 идей нейл-арта, которые вы точно захотите повторить этой осенью (фото, видео)

Блестящие дизайны ногтей продолжают набирать популярность

Нейл-тренды прошлого осенне-зимнего сезона уже побаловали нас блеском элегантных и гламурных сверкающих дизайнов. Тренды маникюра на осень 2023 переняли много этих тенденций, но дизайн стал более изящный, а цвета несколько свежее.

Как никогда, стали популярны красные ногти с блестками, ногти с блестящим градиентом или французский маникюр с блестками. Портал prosieben предлагает восемь самых красивых дизайнов этой осени с дополнительной порцией блеска!

Тренды маникюра осень 2023

Ногти с блестками

Этот вариант сверкающих ногтей действительно привлекает внимание. Окунаем ногти в баночку с блестками и фиксируем. При нанесении следите за тем, чтобы пигмент был равномерно распределен. Нанесение второго слоя поможет замаскировать неровности.

Дизайн ногтей с глиттером

Этот вариант немного изощреннее, чем блестки, но не менее популярен — лишь один ноготь на каждой руке покрыт блестками, а другие накрашены в аккуратном стиле. Таким образом ваши руки смотрятся элегантно, а один блестящий ноготь подчеркивает вашу индивидуальность.

Красные ногти с блеском

Красные ногти во всех вариациях – это тренд не только промелькнувшего лета, но и наступившей осени. Красные ногти с блестками особенно элегантны и привлекают внимание не только в субботний вечер. Сочетаясь с красным оттенком губной помады, они экстравагантно дополнят ваш образ.

Ногти френч с блестками

Французские ногти – настоящая классика, которая постоянно переосмысливается и обновляется. Теперь мы носим французские ногти с блестками! Вы можете легко сделать блестящие французские ногти дома — подпилите ногти, придав им овальную форму и нанесите базовое покрытие. Затем украсьте кончик ногтя лаком с блестками и дайте ему высохнуть. Для очень тонких линий можно использовать зубочистку. В заключение нанесите верхнее покрытие на весь ноготь.

Источник: instagram.com/heluviee

Блестящие ногти Diamond

Этот образ действительно привлекает внимание благодаря неожиданному положению глиттера – блестящий полумесяц нанесен на нижний край ногтя. Сначала подпилите ногти, осторожно отодвиньте кутикулы и нанесите базовое покрытие. Теперь нанесите полумесяцем блестящий лак на нижний край ногтя – непосредственно до кутикулы. Дайте ему высохнуть и нанесите на ноготь верхнее покрытие.

Дизайн ногтей блестящими камнями

Ногти со стразами действительно украшают ваши руки! Однако прикрепление страз требует терпения и жесткой руки, потому что блестящие камни кладутся отдельно на накрашенный ноготь с помощью пинцета с точкой клея. Наконец произведение искусства запечатывается финишным покрытием.

Розовые блестящие ногти

Этот образ настолько тонок, что он также идеально подходит для повседневного ношения носки. Ваши ногти в прозрачном розовом тоне, покрытые мелкими блестящими фрагментами, позволяют просвечивать натуральному ногтю. Это очень стильно! На длинных ногтях этот дизайн смотрится так же хорошо, как и на коротких.

Ногти с блестящим градиентом

Что особенного в этом дизайне — блестящие фрагменты покрывают не весь ноготь, а только его кончик. Затем слой блеска мягко стекает в ногтевое ложе. Результат – супермодный образ, который подходит как для вечеринок, так и для повседневного ношения. Сначала вы наносите базовое покрытие, затем нежный прозрачный лак для ногтей. Потом наносится лак для ногтей с блестками на кончик ногтя и постепенно уменьшается его количество до середины пластины, чтобы он визуально совпадал с базовым покрытием. Сразу после нанесения частицы блеска можно корректировать зубочисткой. Затем дайте лаку с блестками высохнуть и нанесите верхнее покрытие.

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