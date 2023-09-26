Хиты уличного стиля: с чем носить ботинки Dr. Martens этой осенью (фото)

Вы точно будете в тренде этого сезона

Обувь известного английского бренда Dr. Martens давно и прочно вошла в базу осеннего гардероба, став практически классикой. Этой осенью ситуация осталась прежней. Ботинки и сапоги на массивной подошве и со шнуровкой по-прежнему являются одним из самых привлекательных трендов обуви осени 2023 года.

Модель, известная под названием "1460", пользуется особой популярностью. Эта обувь получила свое имя по дате, так сказать, своего рождения — а именно, 1.04.1960 г. Портал Vogue предлагает подборку лучших ботинок Dr. Martens и показывает, с чем их носить в этом сезоне.

Что надевать с мартинсами — десять фото

Классика Dr. Martens

Простой силуэт этой обуви дает возможность совмещать ее с любыми предметами гардероба. Это могут быть как мини-юбки и джинсы, так и брючные костюмы и штаны карго.

Фото: Vogue

Фото: Vogue

Мартинсы на платформе

Эта обувь характеризуется намного более высокой подошвой. Такие ботинки прекрасно смотрятся с любыми универсальными вещами. Выбирайте джинсы и свитер плюс кожаная куртка или тренч. Или поразите более интересным образом в сочетании с платьем, словно сошедшим со страниц журнала о высокой моде.

Фото: Vogue

Фото: Vogue

В форме ботинок челси

Такой вариант больше похож на традиционную английскую обувь. Эта модель без шнурков и с желтой строчкой на подошве хорошо подходит к свитеру оверсайз и плотным колготкам, сочетается с джемпером и мини-юбкой, и даже с брючным костюмом. Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон носит их с оригинальными жакетом и рваными джинсами.

Фото: Vogue

Фото: Vogue

Белые ботинки мартинсы

Обувь этого цвета придает осеннему образу свежесть. Линейка бренда представлена полностью белыми моделями или с контрастными вставками, на подошве из без.

Фото: Vogue

Фото: Vogue

Бордовые ботинки Dr. Martens

Если вы уже являетесь счастливым обладателем мартинсов классического черного цвета, подумайте об этом варианте. Кроме того, что бордовый визуально выделяет контуры и желтую строчку, в этом сезоне на пике популярности — все оттенки красного.

Фото: Vogue

Фото: Vogue

Ранее мы писали, какие ковбойки будут популярны этой осенью. Подберите такую пару, которая вам понравится и подойдет к вашему гардеробу.