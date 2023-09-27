С таким маникюром этой осенью вы покорите всех: десять стильных идей для коротких ногтей (фото)

С помощью маникюра можно подчеркнуть свою индивидуальность, даже если длина ваших ногтей минимальна

Этой осенью в топе нейл-тенденций много ярких оттенков и стильных дизайнов. Даже короткие ногти вы сможете эффектно оформить.

"Телеграф" публикует десять идей маникюра, которые завершат любой ваш образ осенью 2023 года. С таким дизайном короткие ногти будут идеальны.

Разнообразить нейл-дизайн в этом сезоне могут рисунки, к примеру, цветов, абстракция или разноцветные линии. Отменная идея для осеннего маникюра – дизайн с анималистическим принтом. Кроме леопарда стоит обратить внимание на тигровую расцветку. Мраморный нейл-арт станет еще одним удачным выбором, если вы используете актуальную этой осенью черно-коричневую комбинацию.

Кроме палитры шоколадно-кофейных оттенков в этом сезоне актуальные желтые, красные и оранжевые цвета. Теплые тона замечательно перекликаются с буйством осенних красок. Даже однотонное покрытие сделает ваши ногти эффектными.

Идеи маникюра на осень 2023 для коротких ногтей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что среди трендов нейл-арта в этом сезоне оказался синий цвет. Сочный оттенок сделает ваши ногти безукоризненными. Однако если вам не нравится яркий дизайн, то обратите внимание на нюдовый маникюр, который никогда не выходит из моды.