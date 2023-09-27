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С таким маникюром этой осенью вы покорите всех: десять стильных идей для коротких ногтей (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Маникюр – важная часть образа Новость обновлена 27 сентября 2023, 16:42
Маникюр – важная часть образа. Фото pexels.com

С помощью маникюра можно подчеркнуть свою индивидуальность, даже если длина ваших ногтей минимальна

Этой осенью в топе нейл-тенденций много ярких оттенков и стильных дизайнов. Даже короткие ногти вы сможете эффектно оформить.

"Телеграф" публикует десять идей маникюра, которые завершат любой ваш образ осенью 2023 года. С таким дизайном короткие ногти будут идеальны.

Разнообразить нейл-дизайн в этом сезоне могут рисунки, к примеру, цветов, абстракция или разноцветные линии. Отменная идея для осеннего маникюра – дизайн с анималистическим принтом. Кроме леопарда стоит обратить внимание на тигровую расцветку. Мраморный нейл-арт станет еще одним удачным выбором, если вы используете актуальную этой осенью черно-коричневую комбинацию.

Кроме палитры шоколадно-кофейных оттенков в этом сезоне актуальные желтые, красные и оранжевые цвета. Теплые тона замечательно перекликаются с буйством осенних красок. Даже однотонное покрытие сделает ваши ногти эффектными.

Идеи маникюра на осень 2023 для коротких ногтей

Желтый маникюр
Маникюр на короткие ногти
Маникюр на короткие ногти
Оранжевый маникюр
Маникюр на короткие ногти
Маникюр на короткие ногти
Маникюр на короткие ногти
Маникюр на короткие ногти
Маникюр на короткие ногти
Маникюр на короткие ногти

Ранее "Телеграф" рассказывал, что среди трендов нейл-арта в этом сезоне оказался синий цвет. Сочный оттенок сделает ваши ногти безукоризненными. Однако если вам не нравится яркий дизайн, то обратите внимание на нюдовый маникюр, который никогда не выходит из моды.

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