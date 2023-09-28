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Роскошно, но со вкусом: десять идей золотого маникюра, который украсит ваши ногти этой осенью (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Маникюр – важная часть образа Новость обновлена 28 сентября 2023, 13:00
Маникюр – важная часть образа. Фото Коллаж "Телеграфа"

Добавьте немного золота на ваши ногти, чтобы они сияли

В осеннем сезоне в моде не только коричневые оттенки маникюра, но и нейл-дизайн в золотых тонах. С помощью блестящего декора ногти станут акцентом образа.

Если вы в поиске идей для осеннего маникюра, то "Телеграф" публикует десять роскошных нейл-вариантов. Такой дизайн украсит ногти любой длины и формы.

Не спешите полностью покрывать ногти золотым лаком, достаточно выделить кончики. Даже привычный френч засияет по-новому, если вместо белого цвета нанести на кончики ногтей золотистый. Кроме того, вы можете оставить нюдовую базу, но добавить золотистые рисунки, к примеру, волнитстые линии придадут дизайну легкости и оригинальности.

Золотой декор сделает ваш маникюр роскошным и эффектным. Попробуйте создать нейл-арт в космическом стиле со звездами и созвездиями. Не менее удачная идея: использовать позолоченные заклепки, стразы или камни. Золотая фольга или поталь – еще один способ украсить осенний нейл-дизайн.

Идеи маникюра в золотых тонах

Золотой маникюр
Золотой маникюр
Золотой маникюр
Золотой маникюр
Золотой маникюр
Золотой маникюр
Золотой маникюр
Золотой маникюр
Золотой маникюр
Золотой маникюр

Ранее "Телеграф" рассказывал, что любителям более спокойного маникюра понравятся нейл-идеи в нюдовых тонах. Вы можете сделать ногти эффектными, используя нейл-арт или уникальную форму.

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