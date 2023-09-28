Роскошно, но со вкусом: десять идей золотого маникюра, который украсит ваши ногти этой осенью (фото)

Добавьте немного золота на ваши ногти, чтобы они сияли

В осеннем сезоне в моде не только коричневые оттенки маникюра, но и нейл-дизайн в золотых тонах. С помощью блестящего декора ногти станут акцентом образа.

Если вы в поиске идей для осеннего маникюра, то "Телеграф" публикует десять роскошных нейл-вариантов. Такой дизайн украсит ногти любой длины и формы.

Не спешите полностью покрывать ногти золотым лаком, достаточно выделить кончики. Даже привычный френч засияет по-новому, если вместо белого цвета нанести на кончики ногтей золотистый. Кроме того, вы можете оставить нюдовую базу, но добавить золотистые рисунки, к примеру, волнитстые линии придадут дизайну легкости и оригинальности.

Золотой декор сделает ваш маникюр роскошным и эффектным. Попробуйте создать нейл-арт в космическом стиле со звездами и созвездиями. Не менее удачная идея: использовать позолоченные заклепки, стразы или камни. Золотая фольга или поталь – еще один способ украсить осенний нейл-дизайн.

Идеи маникюра в золотых тонах

Ранее "Телеграф" рассказывал, что любителям более спокойного маникюра понравятся нейл-идеи в нюдовых тонах. Вы можете сделать ногти эффектными, используя нейл-арт или уникальную форму.