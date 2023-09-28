Секреты стилиста: топ-7 моментов, которые обязательно нужно учесть при выборе пиджака по фигуре (фото)

Смотрите 12 примеров моделей, актуальных в этом сезоне

В списке модных трендов осени 2023 пиджак занял далеко не последнее место. Но в разнообразии существующих моделей легко запутаться.

Известный стилист Матвей Калугин отметил семь основных моментов, которые следует учесть при выборе пиджака по фигуре. Также он добавил 12 примеров актуальных моделей.

Как подобрать пиджак в зависимости от особенностей фигуры

Обратите внимание на такие моменты:

Если у вас массивные, широкие плечи и/или грудная клетка, следует учитывать удлиненные модели. Силуэты с баской, накладные карманы в зоне бедер, двубортные силуэты придадут объему нижней части фигуры и сбалансируют верх.

модели. Силуэты с баской, накладные карманы в зоне бедер, двубортные силуэты придадут объему нижней части фигуры и сбалансируют верх. Если у вас объемные бедра, главный принцип — добавляем больше структуры к верху фигуры (плечи) и не обтягиваем зону бедер. Удлиненные пиджаки должны перекрывать широкую часть бедра и оставлять пространство между телом и изделием.

Если смущает животик — предпочитайте однобортные модели. Модель должна быть не слишком укороченной, без массивной фурнитуры на животе или других декоративных деталей. Хороший выбор – прямой силуэт, на запах или с поясом, оверсайз.

Кроме того, если нет выразительной талии — вы можете "нарисовать" ее благодаря моделям на запах или с поясом. Также классно будут смотреться полуприталенные пиджаки из структурированного материала.

При низком росте выбираем пиджак, пропорциональный масштабу вашей фигуры. Без гипероверсайза, длина может быть короче, чем середина бедра для сохранения пропорций.

Если смущают объемные руки, следует избегать текстурированных моделей (твидовые, в пайетках) или глянцевых (виниловые), в частности с узким рукавом. Возможно, вы будете чувствовать себя более уверенно в матовых изделиях (костюмная ткань, шерсть, кожа, деним).

Основы для +Size — универсальной формулы нет, следует отталкиваться от конкретных особенностей фигуры. Однако по умолчанию это:

более структурированные изделия;

преимущество удлиненных моделей, перекрывающих расширение бедер;

чем более наполнена фигура и чем выше рост, тем масштабнее лацканы;

асимметрия, силуэты на запах, пояса – только в плюс, но не на приталенных изделиях;

принт пиджака выбираем более масштабный, не мелкий и сильно рябой;

разрезам на рукавах, обнажающих кисти рук, говорим Да!

Семь моментов, на которые нужно обратить внимание:

Длина пиджака

Длина рукава

Линия плеча

Ширина лацканов

Актуальный силуэт

Материал пиджака

Важные детали

12 актуальных моделей:

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