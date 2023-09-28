Забудьте о черных лоферах: варианты небанальных моделей, которые точно подчеркнут ваши образы (фото)

Базовые черные лоферы стали маст-хевом осеннего сезона, но кроме них есть еще более интересные модели, которыми не следует пренебрегать

Лоферы не сдают своих модных позиций еще с прошлого года. Базовые черные лоферы стали маст-хевом и в этом сезоне. Хотя надо признать, что такая обувь в принципе не теряет своей актуальности, а лишь несколько видоизменяется.

Недавно в моде были классические Gucci с пряжкой horsebit, затем все носили Prada на массивной платформе, а сейчас в виш-листе (список желаний) лакированные Celine с золотым лого, отмечают эксперты блога о моде и стиле MODEISME.

Безусловно, пара классических черных лоферов должна быть у всех, и найти их можно в любом ценовом сегменте. Специалисты сделали подборку, где есть менее тривиальные и уникальные модели лоферов на любой вкус. Трендовые этого сезона молочная кожа, коричневая замша и экстравагантный квадратный носок для большей собранности образа.

Модные лоферы 2023: 12 актуальных трендов

Отметим, что балетки и ботильоны — обувь, которая снова в моде, тогда как яркие кроссовки, сапоги с гармошкой на голенях и другие обувные тренды теперь стоит убрать вглубь шкафа до лучших времен. "Телеграф" писал об антитрендах обуви 2023 года.

Раньше мы рассказывали, чем заменить обычные балетки осенью 2023 года. На пике моды — балетки-Tabi, так называемые "копытца".