Не бойтесь экспериментировать: 9 трендовых цветовых сочетаний на осень (фото)

Забудьте о серых и черных акцентах в своем гардеробе осенью

С приходом осени мы часто тяготеем к нейтральным цветам и минимализму. Однако не стоит забывать о сочетании разных цветов, ведь это один из самых ярких стилистических приёмов этого сезона.

В 2023 году необязательно выбирать стиль total black или монохромную серую палитру. Даже в случае, когда ваше настроение ниже плинтуса, вы можете поднять его, используя яркие и модные оттенки. Важно уметь грамотно совмещать их между собой. Речь идет не только о модных оттенках, но и об усовершенствованной модной стилизации.

Как правильно сочетать цвета в образе

Цвет не следует миксовать в равных частях, чтобы не создать неправильные вертикальные пропорции. Помним, что идеальная формула пропорций – короткий торс – длинные ножки. Максимум 2-3 цвета могут быть основными в образе, все остальные следует добавлять вкраплениями в аксессуарную группу.

Эксперты блога о моде pumpyourstyle.studio проанализировали осенне-зимние коллекции люксовых брендов и подготовили полезную шпаргалку по самым трендовым цветовым сочетаниям. Всего специалисты выделили девять цветовых сочетаний, которые могут сделать осенний образ более современным и актуальным.

Молочный + малиновый + фиолетовый

Черный + бордо

Зеленый + желтый

Зеленый + красный

Коричневый + красный

Красный + черный

Серый + коричневый + бежевый

Серый + коричневый

Фиолетовый + желтый + зеленый

Раньше мы писали, как добавить акцент в свой образ с помощью брюк. Подобраны актуальные и интересные формулы.