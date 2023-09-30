"Черничное молоко" на ногтях этой осенью: идеи маникюра с небесными оттенками (фото)

Это тренд продолжает быть актуальным и в октябрьское время

Этот вид маникюра привлекает внимание и выглядит очень элегантно, при этом подходящий для практически любого осеннего наряда и добавляющий шарма повседневному образу.

Этот насыщенный оттенок, известный как "черничное молоко", пользуется популярностью среди ведущих модных знаменитостей по всему миру. Об этом пишет vogue.

Для создания ногтей в стиле черничного молока, следует нанести голубой лак поверх бежевой, перламутровой или белой базы. Кроме того, есть легкий метод нанесения покрытия в домашних условиях.

Красьте ногти тремя мазками — один вниз, один влево, а затем один вправо. Круглые и широкие кисти облегчают покрытие ногтей лаком дома. А если вам сложно сделать аккуратный маникюр, просто окуните тонкую кисть в ацетон, чтобы проникнуть в самые труднодоступные участки и исправить любые ошибки.

Ранее мы показывали фото и видео модных идей нейл-арта с прохладным блеском, которые вы точно захотите повторить этой осенью. Блестящие дизайны ногтей продолжают набирать популярность.

Также "Телеграф" рассказывал, что любителям более спокойного маникюра понравятся нейл-идеи в нюдовых тонах. Вы можете сделать ногти эффектными, используя нейл-арт или уникальную форму.