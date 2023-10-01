Леопардовый принт и дафлкот: какие модные пальто могут согреть вас в осенний сезон (фото)

Собраны актуальные тенденции этого сезона

Даже если теплая погода держится достаточно долго в этом году, мы не можем дождаться момента, когда сможем надеть наши пальто. Ваш гардероб наверняка уже имеет классический тренч или кожаную куртку, но сегодня мы рассмотрим тренды верхней одежды более подробно.

Этой осенью мы носим приглушенный леопардовый принт, отмечают эксперты блога о моде и стиле MODEISME. Prada и Toteme вернули в моду дафлкот: однобортное пальто с застежками-петлями. Тренд на тейлоринг тоже присутствует.

Специалисты рекомендуют выбирать пальто с четкой линией плеча и острыми лацканами. Если оно будет еще и макси длины, то вы получите ультрамодный осенний образ.

Раньше мы отмечали, что шерстяное пальто является необходимым элементом основного гардероба, который трудно исключить в холодный период года. Однако не все его вариации способны оставаться в тренде в быстро меняющемся мире моды.

Некоторые пальто, которые были популярны несколько лет назад, на сегодня абсолютно не соответствуют современным стандартам стиля. "Телеграф" рассказывал об антитрендах пальто осенью 2023 года.