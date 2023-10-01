Минимализм, но с изюминкой: десять стильных идей маникюра, которые стоит повторить этой осенью (фото)

С помощью эффектного нейл-арта ваши ногти будут безукоризненными

Разнообразие осенних тенденций маникюра приятно впечатляет в 2023 году. Однако как бы не меняли тренды, модницы не перестают любить минималистический нейл-арт, который подходит к любому образу.

Если вы в поиске идей маникюра на эту осень, то обратите внимание на десять стильных вариантов дизайна ногтей с точками. Такой нейл-арт украсит как длинную, так и короткую длину.

Вы можете сделать любимый френч, то разнообразить его рисунками точек. Или же просто покройте ногти лаком, который нравится, а внизу ногтевой пластины нанесите аккуратные капли другого цвета.

Минималистический нейл-дизайн с точками позволит использовать два любимых цвета. К примеру, нюдовую основу и коричневый, черный, голубой, зеленый и другие оттенки. Не менее эффектным выбором станет добавление сразу нескольких точек. Очень изящно выглядят три небольшие горошины вдоль ногтя, тона из одной цветовой палитры создадут эффект омбре. Также вы можете разместить по всей поверхности хаотично черно-белые круги, придав маникюру контрастности и динамичности.

Идеи маникюра на осень 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой идеи эффектного маникюра для этой осени. Попробуйте украсить ногти золотистыми узорами или блестящим декором, чтобы они засияли.