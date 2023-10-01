От бежевого до красного: топ-8 цветов осенне-зимнего сезона, от которых вы будете в восторге (фото)

Смело добавляйте в свои наряды оттенки желтого, синего и черно-белые сочетания

В 2023 году в тренде много ярких цветов, не стал исключением и осенне-зимний сезон. С помощью актуального оттенка ваш образ выйдет на новый уровень.

Осенью и зимой стилисты обращают внимание на восемь трендовых цветов. Об этом пишет в своем блоге в Instagram стилист Анастасия Давыдова.

В топе популярных оттенков этой осенью и зимой оказались:

Деликатный розовый. Станет отличной альтернативой эстетике Барби, которая охватила модниц после выхода одноименного фильма;

Станет отличной альтернативой эстетике Барби, которая охватила модниц после выхода одноименного фильма; Черно-белое сочетание. Классический микс никогда не выйдет из моды;

Классический микс никогда не выйдет из моды; Красный. Этот цвет на пике тенденций в осенне-зимних коллекциях;

Этот цвет на пике тенденций в осенне-зимних коллекциях; Бежевый. Отличный цвет как для базовых вещей, так и для верхней одежды в холодное время года;

Отличный цвет как для базовых вещей, так и для верхней одежды в холодное время года; Желтый. Неожиданно врывается в топ тонов этого сезона, отлично гармонирует с оттенками природы в золотую пору;

Неожиданно врывается в топ тонов этого сезона, отлично гармонирует с оттенками природы в золотую пору; Зеленый. Палитра зеленых оттенков дополнит ваши осенние и зимние аутфиты;

Палитра зеленых оттенков дополнит ваши осенние и зимние аутфиты; Металлик. Все еще не теряет актуальности, особенно удачно будет вписываться в новогодние образы.

Трендовые цвета в сезоне осень-зима 2023

Оттенки розового

Бежевая база

Изумрудные тона

Серебро и блеск всегда популярны

Классика, которая не стареет

Хит сезона

Теплые тона для осени

Универсальный цвет

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с помощью цвета можно повысить градус стиля в образе. Модницам стоит обратить внимание на несколько трендовых цветовых сочетаний этой осенью.