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От бежевого до красного: топ-8 цветов осенне-зимнего сезона, от которых вы будете в восторге (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Осень – время эффектных аутфитов Новость обновлена 01 октября 2023, 19:21
Осень – время эффектных аутфитов. Фото Freepik

Смело добавляйте в свои наряды оттенки желтого, синего и черно-белые сочетания

В 2023 году в тренде много ярких цветов, не стал исключением и осенне-зимний сезон. С помощью актуального оттенка ваш образ выйдет на новый уровень.

Осенью и зимой стилисты обращают внимание на восемь трендовых цветов. Об этом пишет в своем блоге в Instagram стилист Анастасия Давыдова.

В топе популярных оттенков этой осенью и зимой оказались:

  • Деликатный розовый. Станет отличной альтернативой эстетике Барби, которая охватила модниц после выхода одноименного фильма;
  • Черно-белое сочетание. Классический микс никогда не выйдет из моды;
  • Красный. Этот цвет на пике тенденций в осенне-зимних коллекциях;
  • Бежевый. Отличный цвет как для базовых вещей, так и для верхней одежды в холодное время года;
  • Желтый. Неожиданно врывается в топ тонов этого сезона, отлично гармонирует с оттенками природы в золотую пору;
  • Зеленый. Палитра зеленых оттенков дополнит ваши осенние и зимние аутфиты;
  • Металлик. Все еще не теряет актуальности, особенно удачно будет вписываться в новогодние образы.

Трендовые цвета в сезоне осень-зима 2023

Стильные образы в розовом цвете
Оттенки розового
Стильные образы в бежевом цвете
Бежевая база
Стильные образы в зеленом цвете
Изумрудные тона
Стильные образы в цвете
Серебро и блеск всегда популярны
Стильные образы в черно-белом цвете
Классика, которая не стареет
Стильные образы в красном цвете
Хит сезона
Стильные образы в желтом цвете
Теплые тона для осени
Стильные образы в синем цвете
Универсальный цвет

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с помощью цвета можно повысить градус стиля в образе. Модницам стоит обратить внимание на несколько трендовых цветовых сочетаний этой осенью.

Теги:
#Стиль #Цвета #Тренды