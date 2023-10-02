Красивые стрижки на осень 2023: три тренда, которые подойдут под любой типаж (фото)

Узнайте, какую модную стрижку следует выбрать на осень этого года

Многие представительницы прекрасного пола меняют свой стиль, когда приходит новый сезон. Те, кто любит экспериментировать, могут иногда прогадать с антитрендами. Все же можно подумать о новой красивой прическе на осень, особенно учитывая, что в этом году актуальны три варианта, подходящих практически всем типажам.

Существует три варианта стрижки, которые захочет иметь любая модница. Это стрижка Hush, микси (не путать с пикси), а также боб с ровным срезом.

Стрижка Hush

Hush — это нежная стрижка с многослойной текстурой, которая идеально сочетается с тонкой челкой или, по крайней мере, короткими слоями волос, придающими обрамление лицу. Одним из неоспоримых преимуществ этой стрижки является естественное придание волосам объема, что позволяет почти полностью избежать укладки. Кроме того, она подходит для большинства типов волос и легко адаптируется под разные формы лиц.

Микси

Эта стрижка характеризуется переходом от кратких волос спереди и на верхней части головы к более длинным на затылке. Важно, чтобы этот переход был мягким, а сзади волосы не были слишком длинными. Микси идеально сочетается с челкой, которую можно сделать рваной, короткой или средней длины. Филированные пряди добавляют свежести образу и упрощают укладку. Для фиксации контуров вам понадобится всего лишь немного геля.

Боб с ровным срезом

Это универсальный выбор, который добавляет волосам объем и создает стильный образ. В данном варианте стрижки длина волос должна быть одинаковой и достигать середины шеи. Классический боб не имеет челки, но если вам она необходима, то ее следует подстричь ровно.

Ранее мы писали, как можно экспериментировать с цветовыми сочетаниями в образах. Это один из самых ярких стилистических приёмов этого сезона.