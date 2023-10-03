Маникюр на осень — топ-5 трендовых оттенков этого сезона

Какие цвета и оттенки в нейл-дизайнах будут трендовыми этой осенью

Каждая девушка хочет быть в тренде, даже если это касается маникюра на осень. Наступил октябрь — время глинтвейна, теплых пальто и высоких сапогов. А к ним пора и маникюр подобрать.

Подчеркнуть свой стиль и индивидуальность помогут трендовые оттенки осеннего маникюра. А таких есть аж пять, каждая найдет что-то свое, пишет obozrevatel.com.

Оттенок красное вино

Пора отказаться от классического красного цвета и подобрать насыщенный оттенок красного вина. Такой маникюр будет очень модный в этом сезоне. К тому же такой тон подойдет многим девушкам с разной длиной и формой ногтей.

Оттенок эспрессо

Среди кофейных цветов очень большая палитра, каждая девушка найдет что-то свое — молочный кофе, нежный латте и насыщенный эспрессо. Смело экспериментируйте с оттенками и дизайнами.

Оттенок голубой лед

Этот цвет в маникюре подойдет девушкам, готовым к экспериментам и тем, кто ищет что-то новое для себя. Оттенок будет отлично смотреться, если ваша кожа рук имеет бледные тона.

Натуральные оттенки и нюд

Маникюр в стиле натюрель медленно, но уверенно возвращается в моду вместе со стремлением к аккуратным натуральным ноготкам. Если вы устали от ярких оттенков, попробуйте этой осенью нюдовые оттенки.

Оттенок сочной вишни

Вишневый красный цвет не выходит из моды уже несколько сезонов подряд. Будет в тренде он и этой осенью. Этот оттенок отлично подойдет для разных возрастов женщин и подчеркнет вашу уверенность в себе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендовых идеях маникюра на октябрь. От яркого синего до коричневого и с блестками.