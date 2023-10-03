Полоска в осенних образах: три важных нюанса, чтобы принт вас не изуродовал (фото)

Без стильной тельняшки в осеннем гардеробе не обойтись

Осенние аутфиты позволяют использовать разные принты. Дополнит ваш образ не только рубашка в клетку, а и тельняшка. Главное, правильно подобрать полоску, чтобы расцветка не изуродовала силуэт и вашу фигуру.

Как выбрать стильную одежду в полоску этой осенью? О важных нюансах рассказывает блог стилиста gulevatatanja в Instagram.

Тельняшка давно стала базовым элементом гардероба, так что впишется во многие образы в этом сезоне. Подойдет хоть к джинсам, хоть к брюкам, хоть к юбкам или платьям. Джемперы, лонгсливы, гольфы и свитера в полоску станут отличной вещью в многослойном луке. К слову, их можно носить в завязанном варианте на плечах или талии.

Стилист отмечает, что не вся полоска считается актуальной и стильной. При выборе одежды с этим принтом рекомендуется учесть три простых правила. Во-первых, обращайте внимание на то, чтобы полоска была одного размера. Во-вторых, лучше остановить выбор на полоске одного цвета. В-третьих, стилист советует носить одежду в полоску без дополнительных принтов.

Так носить можно:

Стильная одежда в полоску

Актуальный принт

Полоска дополнит ваши осенние образы

Такую одежду лучше не покупать:

Немодные варианты

Микс принтов может выглядеть безвкусно

Лучше выбирать полоску одного типа

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