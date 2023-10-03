Оставайтесь стильными даже в холода: самые трендовые модели обуви на осень (фото)

Уже октябрь, а значит пора выбрать стильную обувь на осень

Смена сезона всегда подталкивает модниц к подбору соответствующего гардероба. Октябрь — самое время позаботиться о подборе обуви на холодную погоду, чтобы выглядть стильно даже в мороз.

В этом сезоне в тренде будут как более классические и практичные модели обуви, так и весьма экстравагантные. Каждая девушка найдет себе что-то подходящее, пишет podrobnosti.ua.

Блестящие сапоги

Такая обувь подойдет смелым девушкам, которые готовы к экспериментам. Блестящие сапоги стремительно входят в моду не только на красных дорожках, но и в повседневной жизни. Сапоги, которые переливаются золотом, отлично подойдут к платьям, джинсам и юбкам-миди.

Обувь с квадратным носом

Привычные закругленные модели отходят на задний план, тогда как в трендах сейчас ботинки и сапоги с квадратными носами. При этом, обувь может быть и на каблуках, и на танкетках, но все равно будет выглядеть очень стильно. Смело комбинируйте такие ботинки или туфли с длинными юбками и брючными костюмами.

Лоферы

Лоферы уже давно полюбились модницам своей практичностью и элегантностью. Их время еще не прошло, а значит можно смело подбирать себе лоферы, как неотъемлемую часть гардероба. Они прекрасно сочетаются, как с женственными нарядами, так и с бунтарскими образами.

Ботфорты

Есть много вариаций среди моделей ботфортов, и все они "на коне" в этом осеннем сезоне. Выбирать есть из чего: кожаные, лакированные, бархатные и классические. Эта обувь отлично подойдет к мини-юбкам и подчеркнет ноги. Однако носить их можно с джинсами-скини, от этого образ не проиграет.

Сапоги-трубы

Еще один классический вариант обуви — сапоги-трубы, которые покорили женщин своей удобностью и элегантностью. В отличие от ботфортов такие сапоги имеют более широкий крой и не облегают ногу очень плотно. А значит, есть больше вариантов, с чем их можно сочетать.

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